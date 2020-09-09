Уже в эти выходные на автодроме в Муджелло пройдет гонка Формулы 1– а среднестатистический болельщик королевских гонок знает об этой трассе не так и много. И отнюдь не в силу италофобии и отсутствия любопытства – просто гонки Ф1 здесь еще ни разу не проходили.

Мы по мере сил стараемся заполнить имеющийся пробел. К примеру, буквально вчера рассказали о трех запоминающихся заездах, состоявшихся на треке в Тоскане за последнюю четверть века.

Но сама итальянская трасса примечательна не меньше, чем события разворачивающиеся на ней. Чем же именно? Ответить на этот вопрос помогут два российских пилота, которые гонялись в Муджелло еще в прошлом году.

Макар Юрченко был последним из россиян, участвовавших в чемпионате мира по мотогонкам, и приезжал в Тоскану на мотоциклетный Гран При Италии. А Клим Гаврилов (его должны неплохо знать читатели наших материалов о Российской серии кольцевых гонок) выступал на этапе итальянского кузовного турнира TCR. Реплики пилотов мы будем перемежать сведениями об истории трассы.

Здесь все время едешь то вверх, то вниз

«Международный автодром Муджелло» (да, название один в один как в Монце) находится поблизости от Флоренции. Если же вы изучаете географию исключительно по автодромам, то Муджелло – это примерно 100 км на юго-запад от Имолы. Так что, в этом году Ф1 вполне может поставить рекорд по минимальному расстоянию между двумя трассами, принявшими гонки по ходу одного сезона.

Но есть важное отличие. Если Имола (как и Монца) – трасса скорее плоская, Муджелло находится в гористой местности. Что на руку и гонщикам, и болельщикам.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Макар Юрченко: «Стоит сказать, что здесь просто потрясающие пейзажи. Плюс соседние холмы – отличные естественные трибуны, и на мотогонки сюда приезжает просто вал народа. Многие так и живут на этих холмах: поработают лопатой, сделают площадочку, поставят палатку – и смотрят гонку.

В дни этапа MotoGP тут круглосуточная вечеринка – причем считается правильным много шуметь любым возможным способом. Если попадется на глаза видео, где люди стоят с моторами от бензопил в руках и рычат ими с довольными лицами – это точно Муджелло.

Повороты в Муджелло, я бы сказал, в меру скоростные. 130-150 км/ч – это довольно высокая скорость для мотоциклов, но в полный газ они, как правило, не едутся. Но здесь почти везде есть рельеф – и его сочетание со сравнительно высокими скоростями и делают трассу любимой многими.

Здесь постоянное едешь то вниз, то веерх – перекладки делаешь то на спуске, то на подъеме. Во второй Арраббьяте [ожидается, что этот участок машины Ф1 будут проезжать на 260-270 км/ч] апекс находится в нижней точке поворота – и ты оттуда выстреливаешь вперед и вверх. Не знаю, как это выглядит за рулем автомобиля, но на мотоцикле ощущения особенные».

В прошлом году Макар Юрченко выступал в Moto 3, младшем классе чемпионата мира, где его лучшим результатом стало 7-е место в гонке. Этот сезон петербуржец пропускает из-за необходимости залечить травму Фото: Danny Vela / BOE Skull Rider Mugen Race

Здесь даже мотогонщик может испугаться

Первые гонки в окрестностях Муджелло проходили на трассе, составленной из обычных дорог. Причем проходили долго – с 1914 года по 1970, когда на тестах перед гонкой один из пилотов врезался в группу людей, убив семимесячного ребенка и на пару месяцев оказавшись в тюрьме. После этого организаторы Гран При Муджелло (так называлась дорожная гонка) с помощью местных властей и разработали проект автодрома, который был открыт в 1974 году.

Макар Юрченко: «Если посмотреть на карту, сразу бросается в глаза длинный прямик – как будто хребет трассы. Все фанаты мотогонок в курсе, что на этом прямике регулярно ставятся рекорды максимальной скорости – но пилотам запоминаются не цифры, а ощущения.

Ты проезжаещь мимо пит-билдинга – и начинается изгиб, «натянутый» на горку. С виду он очень плавный, но когда проезжаешь его на скорости за триста, в небольшом наклоне, а мотоцикл при этом норовит поднять переднее колесо – становится страшновато. Чтобы не приотпустить газ, додержать его до точки торможения, надо быть смелым.

В ноябре 2008 года в Муджелло за рулем Ferrari тестировался Валентино Росси. Заезды стали подарком от руководства Ferrari по случаю завоеванием Доктора очередного чемпионского титула. На фото Ferrari под управлением Росси на фоне того самого изгиба на холме, о котором говорил российский мотогонщик Фото: Ferrari Media Center

Хорош и последний поворот, Бучине. Он какой-то бесконечный. Ты едешь-едешь-едешь – а трасса все никак не может распрямиться. Плюс выход тут широкий и длинный – поэтому траектории возможны разные, а в борьбе может случиться все угодно.

Первым попал на апекс – не факт, что будешь первым на выходе. Первым вышел – не факт, что будешь первым на финише. Разгон зависит от того, как сработала шина, от слипстрима – именно поэтому тут часто сражаются до последних сантиметров. Но опять же – это специфика мотогонок, на машине удержаться впереди проще».

Одной из первых гонок в Муджелло стал этап чемпионата Формулы 2, позже здесь стал проводиться этап чемпионата мира по гонкам на выносливость. А для национальных чемпионатов Муджелло стало если не обязательным, то весьма популярным местом проведения одного или пары этапов. Однако хозяева автодрома никак не могли превратить его в прибыльный бизнес – и в 1988 году трассу купила Ferrari.

Нетрудно догадаться, что Скудерии было чем загрузить трек – от тестов болидов Формулы 1 до клиентских соревнований и тест-драйвов. К примеру, именно здесь проводится одно из главных событий года – Всемирный финал соревнований Ferrari Challenge (под этим брендом объединены несколько гоночных серий, проходящих в разных частях света). Со всего света съезжаются самые быстрые и самые богатые пилоты-любители, в качестве почетных гостей прибывают пилоты Ф1, тут же представляют новую версию серийного суперкара и принимают на нее заказы. А главное – не стоит опасаться поражения от Mercedes или Red Bull. Ведь в заездах Ferrari Challenge машины других марок не участвуют.

По размаху Всемирный финал не так уж сильно уступает Гран При. К примеру, знакомый по гонкам Ф1 пролет боевых самолетов над главной прямой здесь тоже имеет место Фото: Ferrari

А особой мотивации привозить сюда чемпионат мира у итальянской компании не было – опять же, к моменту покупки Муджелло Формула 1 уже почти десять лет ежегодно приезжала на соседнюю Имолу.

Здесь придется непросто и пилотам, и шинам

Клим Гаврилов: «Здесь есть сразу несколько факторов, которые усложняют жизнь и машине, и пилоту. Из-за рельефа есть несколько серьезных торможений на спуске – это повышает нагрузку на тормоза. Есть жесткие поребрики, в том числе «колбаски» – если вваливать по ним как по ровному асфальту, можно и подвеску повредить, и шины.

Повороты весьма быстрые, а прямые между ними короткие. Часто из одного поворота сразу заезжаешь в другой, не успев поставить руль прямо. Это значит, что шины будут нагружаться, нагреваться, а вот будут ли потом успевать остыть – вопрос. Поэтому следить за шинами надо особо тщательно. И я не удивлюсь, если на гонке Формулы 1 будут проблемы с шинами и жалобы на них.

Клим Гаврилов в прошлом году выходил на старт этапов итальянского и европейского чемпионата TCR. На этапе итальянского первенства в Монце петербуржец выиграл один из заездов Фото: SMP Racing

А от гонщиков такая конфигурация требует особой выносливости. Вот в Монце все просто: отработал пару раз рулем в шикане – и едешь себе по прямой без особого напряга. Здесь же твое дело долго находится в напряжении, сопротивляясь перегрузкам в поворотах – а на отдых времени мало. В таких условиях менее выносливый пилот начнет терять концентрацию, а более выносливый от этого выиграет».

Макар Юрченко: «Не нравится здесь покрытие – особенно на контрасте с другими трассами MotoGP, где таких проблем нет. Кочки, волны – тут всего есть понемножку. Дефекты не выглядят такими уж криминальными, но для трассы уровня MotoGP и Формулы 1 все-таки нужен асфальт получше. Переложили же два года назад покрытие в Барселоне – хорошо бы и в Муджелло сделать что-то подобное [по официальным данным, покрытие в Муджелло перекладывалось в 2011 году]».

Главным событием года для Муджелло является мотоциклетный Гран При Италии, который трасса впервые приняла в 1976 году. Поначалу чемпионат мира заглядывал в Тоскану раз в несколько лет – а с 1994 года этап MotoGP проходит в Муджелло ежегодно.

Быстрые «эски» – характерный элемент Муджелло. Пилотам MotoGP в них приходится выполнять требующие аккуратности быстры перекладки Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

А вот Формула 1 со временем стала заглядывать сюда все реже и реже – очевидную роль в этом сыграла тенденция к сокращению тестов. Впрочем, в мае 2012 года на трассе прошли официальные трехдневные тесты – в которых наряду с другими гонщиками принимали участие 5 гонщиков, выступающих сейчас в Ф1 (Боттас, Феттель, Перес, Риккардо и Грожан).

McLaren отправила на те заезды тест-пилотов – и из-за этого по Муджелло не ездил Льюис Хэмилтон. Что касается более молодых пилотов, то начинавшие карьеру в Южной Европе без выступлений на этой трассе обходились редко. К примеру, в том же 2012 году 18-летний Даниил Квят приезжал в Муджелло на этап Альпийской серии Формулы Renault и выиграл две гонки из двух.

Быстрые повороты и короткие прямые – такие трассы встречаются в календаре Ф1 крайне редко Фото: XPB Images

В июне этого года – еще до того как Гран При Тосканы попал в календарь чемпионата мира – в Муджелло провела двухдневные тесты Ferrari. Как и положено правилами, команда использовала для этого отнюдь не новейший болид – Феттель и Леклер управляли автомобилем 2018 года.

Здесь не стоит ждать фестиваля обгонов

Клим Гаврилов: «Муджелло не назовешь узкой трассой, но быстрые повороты и короткие прямые – комбинация, которая затрудняет обгоны. Для начала просто подобраться к сопернику на большей части трассы, скорее всего, будет непросто. Ведь в быстрых поворотах нужен хороший уровень прижимной силы – а с ним машина будет оставлять за собой немало «грязного» воздуха.

В самих же поворотах уход с идеальной траектории, скорее всего, приведет к серьезным потерям времени. Так что, самым подходящим местом для обгонов будет длинная прямая. С включенной DRS там обгонять будет одно удовольствие. Если, конечно, обгон с DRS может быть удовольствием».