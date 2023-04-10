Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант
Наши коллеги из французской редакции Motorsport.com попробовали совместить нынешний регламент Ф1 с теми размерами шасси, что использовались два десятилетия назад. Вот что у них вышло
Вот уже не первый год машины Гран При становятся все длиннее, шире и тяжелее. Мы просто не замечаем этого, так как не имеем возможности визуально сопоставить технику разных поколений. Впрочем, в интернете можно отыскать немало любительских роликов, которые наглядно показывают, почему нынешние шасси порой называют «авианосцами».
За последние 20 лет машины прибавили в весе почти 200 кг, стали на четверть длиннее и ощутимо шире. Гонщики, еще заставшие прежние времена, нередко жалеют о прежней юркости в поворотах, которой больше нет.
Несомненно, технологии позволили прибавить в скорости, но на трассы вроде Монако стали безоговорочно тесными для современной техники.
Редакторы Motorsport.com Франция попробовали представить, как могли бы выглядеть машины, построенные по действующим правилам, но в рамках геометрических ограничений начала 2000-х. Результат показал художник Камиль Де Бастиани.
Концепт машины Ф1 по современным правилам в размерах 2000 года от Motorsport.com
Фото: Камиль Де Бастиани
Длина шасси вместо нынешних 5500 мм составила 4500, ширина сократилась с 2000 до 1800 мм. Ради пропорциональности шины тоже стали меньше, хотя и остались низкопрофильными.
Оба антикрыла остались упрощенными, как требуют правила 2022 года, при этом использованы старые требования: ширина переднего составила не 2000, как сейчас, а только 1400 мм.
При этом на своих местах остались защитная дуга Halo и брусья боковой защиты, скрытые в понтонах. Выхлоп сохранил актуальную геометрию с центральной трубой, а носовой обтекатель стал более тонким и изящным.
При этом шасси по-прежнему использует принцип граунд-эффекта с тоннелями Вентури.
Будем рады, если вы поделитесь в комментариях мнением о таком гибридном шасси (рассмотреть его подробнее можно в галерее ниже).
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
Фотограф: Камиль Де Бастиани
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