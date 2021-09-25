Можно ли сделать дождевые шины лучше? Ответ Pirelli

Суббота Гран При России началась с дождя и переноса заездов. Это напомнило о бельгийском этапе, в котором гонка по факту не состоялась из-за дождя.

На фоне такой погоды очевидным стал вопрос, адресованный в Сочи представителю концерна Pirelli Марио Изоле о том, можно ли как-то в будущем улучшить дождевые шины. И вот что он ответил.

«Мы говорили с многими после гонки в Спа, – признал Изола. – Никто не хочет ее повторения. Но как производитель шин мы мало что можем сделать. Сейчас дождевые шины на самом деле во многом близки к промежуточным. Если мы сделаем их более дождевыми, то разница в сцеплении относительно промежуточных будет слишком большой.

К тому же, качество дождевых шин определяется их способностью отводить воду из-под пятна контакта, а это означает, что от них будет больше брызг. В итоге мы сделаем только хуже. А что еще можно сделать я не знаю.

В 2017 году мы и так представили новые, более широкие дождевые шины, которые создают больше брызг. Старая резина на скорости 300 километров в час была способна отводить из-под шины 60 литров воды в секунду, а нынешняя уже 85 литров.

И вся эта вода становится брызгами. Так что пока мы не придумаем, куда девать эту воду кроме как разбрызгивать в сторону от шины, тем самым ухудшая видимость, мы ничего не сможем сделать. Честно сказать, у нас просто нет решения.

Возможно, стоит поработать в другом направлении и придумать какое-либо водопроницаемое покрытие для трасс, чтобы вода уходила в асфальт. Но это будет непросто сделать, мы не можем просить организаторов перестроить все автодромы. И опять же, всегда будет критическое количество воды, с которым ничего не поможет.

Это проблема любого спорта на открытом воздухе. В футболе, когда начинается ливень, игра также останавливается».