Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Оказывается, бонус за лучший круг можно получить даже при ограничении скорости!
Лучший круг по итогам Гран При Бельгии остался за Никитой Мазепиным. Россиянин успел остановить его во время двух кругов, которые пилоты провели на трассе в режиме машины безопасности.
В Формуле 1 обладателю лучшего круга начисляется бонусное очко, но только в том случае, если он финишировал в топ-10. Мазепин в протоколе оказался 17-м, поэтому бонусное очко не получил.
Однако возник вопрос с тем, было бы оно начислено, опереди Никиту кто-то из топ-10. Ведь в Спа ни одного круга не прошло в боевом режиме. Тем не менее, FIA подтвердила, что обладатель лучшего круга из топ-10 получил бы бонусное очко. Точнее, пол очка, ведь все баллы по итогам гонки были поделены надвое.
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