Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Лучший круг по итогам Гран При Бельгии остался за Никитой Мазепиным. Россиянин успел остановить его во время двух кругов, которые пилоты провели на трассе в режиме машины безопасности.

В Формуле 1 обладателю лучшего круга начисляется бонусное очко, но только в том случае, если он финишировал в топ-10. Мазепин в протоколе оказался 17-м, поэтому бонусное очко не получил.

Однако возник вопрос с тем, было бы оно начислено, опереди Никиту кто-то из топ-10. Ведь в Спа ни одного круга не прошло в боевом режиме. Тем не менее, FIA подтвердила, что обладатель лучшего круга из топ-10 получил бы бонусное очко. Точнее, пол очка, ведь все баллы по итогам гонки были поделены надвое.