Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже Следующая / Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Автор:
, редактор

Оказывается, бонус за лучший круг можно получить даже при ограничении скорости!

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Лучший круг по итогам Гран При Бельгии остался за Никитой Мазепиным. Россиянин успел остановить его во время двух кругов, которые пилоты провели на трассе в режиме машины безопасности. 

В Формуле 1 обладателю лучшего круга начисляется бонусное очко, но только в том случае, если он финишировал в топ-10. Мазепин в протоколе оказался 17-м, поэтому бонусное очко не получил.

Однако возник вопрос с тем, было бы оно начислено, опереди Никиту кто-то из топ-10. Ведь в Спа ни одного круга не прошло в боевом режиме. Тем не менее, FIA подтвердила, что обладатель лучшего круга из топ-10 получил бы бонусное очко. Точнее, пол очка, ведь все баллы по итогам гонки были поделены надвое.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Предыдущая новость

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Следующая новость

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

3 ч
2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

20 ч
3
Формула 1

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

5 ч
4
Формула 1

Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство

17 ч
5
Формула 1

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

4 ч
Самое важное:
Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

37мин
Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

2 ч
Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже
Формула 1

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

2 ч
Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

3 ч
Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии
Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

4 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж! Гран При Бельгии
Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже Гран При Бельгии
Формула 1

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии Гран При Бельгии
Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

Самое читаемое Сегодня

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1 Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии
Формула 1 Формула 1

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство
Формула 1 Формула 1

Мнение: Формула 1 в Бельгии устроила издевательство

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа
Формула 1 Формула 1

«Голая жадность». Фанаты разнесли Ф1 после Спа

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1 Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1 Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии
Формула 1 Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

Самое важное:

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!
Формула 1 Формула 1

Норрис – Ферстаппену: Отличная гонка, невероятный пилотаж!

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA
Формула 1 Формула 1

Можно ли проехать лучший круг под сейфти-каром? Ответ FIA

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже
Формула 1 Формула 1

Гасли: Нас выпустили на трассу, когда условия стали еще хуже

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1 Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.