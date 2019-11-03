Можно ли обойтись одним пит-стопом в Остине? Отвечают Pirelli и Риккардо
Ответ шинников на один из наиболее популярных вопросов субботнего вечера однозначен – в то время как пилот Renault, крайне заинтересованный найти правильный ответ на вопрос, привел аргументы в пользу обоих вариантов.
Неделю назад на гонке в Мексике разные команды и пилоты использовали разные тактические схемы, причем некоторые из них стали своего рода «заложниками» квалификационного результата. К примеру, представители команд-середняков, попавшие в третий сегмент квалификации (в том числе Даниил Квят), были вынуждены стартовать на шинах Soft и использовать тактику двух пит-стопов. В то время как их противники, не прошедшие дальше второго сегмента, воспользовались возможностью выбрать шины на первый отрезок, обули резину Medium, ограничились одним пит-стопом и оказались выше в итоговом протоколе.
После этого вопрос о том, насколько быстро будут изнашиваться шины в Остине и какая тактика станет наиболее выигрышной, активно обсуждается и в паддоке Гран При США.
В своем традиционном релизе, посвященном возможным тактическим схемам, компания Pirelli объявила наиболее быстрым вариантом комбинацию из мягких шин на первом отрезке и состава Medium, на который надо перейти в районе 22-25 кругов. В списке есть еще три варианта – но единственная схема с двумя пит-стопами обозначена как наиболее медленная из четырех.
Даниэль Риккардо начал гонку в Мексике с 13-й позиции, побывал в боксах один раз и финишировал на 8-м месте – обогнав таким образом пилотов McLaren и Toro Rosso, которые были вынуждены заезжать в боксы дважды. Квалификацию Гран При США австралиец закончил в первой десятке. И после окончания заездов журналисты поинтересовались у пилота Renault: не боится ли он оказаться в той же ситуации, в какую неделю назад попали его соперники?
«Думаю, Soft будет работать получше, но скорее всего, нас все-таки ждет лишний пит-стоп, – ответил Риккардо. – Можно ли проехать с одним? Думаю, это будет прямо на грани. Наверняка расчеты скажут, что можно – но скорее всего, это потребует на каком-то этапе гонки пожертвовать темпом. Ты либо сможешь валить на все деньги с двумя пит-стопами, либо будешь в прогулочном темпе ехать с одним. Так что, у стратегов сегодня будет работа. Но если обратиться к цифрам, они наверняка скажут, что с одним пит-стопом ехать лучше. Но здесь меньше, чем в Мексике, теряется времени на пит-лейне, здесь можно обгонять – одним словом, есть разные аргументы».
На Гран При США используется тот же набор составов резины, что и на гонке в Мексике: названиями Hard, Medium и Soft обозначаются составы С2, С3 и С4 соответственно.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Можно ли обойтись одним пит-стопом в Остине? Отвечают Pirelli и Риккардо
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