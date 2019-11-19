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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Разве ты первый, если тебя обходит новичок?» Итальянские СМИ о Феттеле и Леклере

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«Разве ты первый, если тебя обходит новичок?» Итальянские СМИ о Феттеле и Леклере
Автор:
, редактор
19 нояб. 2019 г., 19:05

Себастьян Феттель и Шарль Леклер выбили друг друга ближе к финишу Гран При Бразилии. По мнению итальянских журналистов, Ferrari надо срочно решить проблему их взаимоотношений.

Столкновение Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на Гран При Бразилии не только привело к сходу обоих пилотов, но и вызвало активное обсуждение ситуации в паддоке и среди болельщиков. Судьи признали аварию гоночным инцидентом, босс команды Маттиа Бинотто также отказался принять сторону одного из пилотов. Однако это не уберегло руководителя от обильной критики – в том числе со стороны итальянских СМИ. В частности, решить проблему потребовало одно из самых авторитетных изданий Италии – La Gazzetta dello Sport.

«Рассмотрев инцидент между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером и выслушав обоих пилотов, судьи пришли к выводу, что виновных нет, – начал свой материал обозреватель газеты Джусто Ферронато. – Но для Ferrari это так легко не пройдет. Дуэли между пилотами, которые позволяет вести команда, должны быть безукоризненны. Нет ничего хуже, чем когда две машины одной команды выбивают друг друга из гонки».

По мнению Ферронато, именно на Бинотто произошедшее повлияло сильнее всех.

«Феттель и Леклер после гонки были обескуражены. Но хуже всех выглядел руководитель команды Маттиа Бинотто. В этом году внутреннее противостояние пилотов привело к ряду ситуаций, с которыми Бинотто пытался справиться наилучшим образом, пытаясь держаться на равном расстоянии от обоих гонщиков. Хотя в начале сезона он четко подчеркивал статус Феттеля в качестве первого номера. 

Однако уже во второй гонке сезона, в Бахрейне, Леклер доминировал в квалификации и обогнал Феттеля в гонке, не послушав команду. Потом можно вспомнить, как Феттелем пожертвовали ради Леклера в Спа. А еще недопонимание в квалификации в Монце, которое не понравилось Себастьяну. Победу Феттеля в Сингапуре, которую Леклер с трудом принял из-за командной стратегии. Отказ Себа вернуть Шарлю позицию в Сочи, ошибки обоих на старте в Японии, которые тоже были частично вызваны их близостью друг к другу…»

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Автор статьи считает, что Ferrari необходимо установить иерархию в команде, чтобы инциденты, как в Сан-Паулу, больше не случались.

«Градус противостояния постоянно нарастал, пока не стал невероятно высок. За гонку до конца сезона Леклер ведет со счетом 249:230 по очкам, 2:1 по победам и 7:2 по поул-позициям. Короче говоря, Маленький Принц решил не держаться за лидером, а проложить собственный путь. И результаты дают ему для этонго основание.

На кону больше, чем третье место в чемпионате. Речь идет о лидерстве в команде, которое никто не хочет уступать. Можно ли остаться первым номером, если новичок команды обходит тебя в чемпионате? Реально ли оставить тебя вторым номером, если ты первым ударом вырубаешь четырехкратного чемпиона мира?

И Себастьян, и Шарль знают, что в конце чемпионата разыгрывается гораздо больше, чем место в таблице позади пилотов Mercedes. Но после того, что случилось, Скудерии надо найти способ справляться с этим соперничеством  – как Mercedes недавно сделал с Хэмилтоном и Росбергом. Если в 2020-м команда будет бороться за титул, такая ситуация станет неприемлемой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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