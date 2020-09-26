«Может, Шумахер, а может и нет». Босс Haas обнадежил Шварцмана

В четверг на Гран При России руководителя команды Haas Гюнтера Штайнера спросили о возможности посадить за руль машины на оставшихся этапах сезона кого-то из юниоров Ferrari, чтобы дать возможность получить дополнительный опыт по ходу пятничных тренировок.

Из ответа Штайнера многие поспешили сделать вывод, что речь идет исключительно о нынешнем лидере Формулы 2 Мике Шумахере.

Потому в пятницу глава американского коллектива пояснил свои слова, сделав акцент на том, что немец далеко не единственный из воспитанников Ferrari, кто заслуживает внимания. Он не называл имен, но нет сомнений, что интерес Haas также относится к соперникам Мика по молодежной серии – Роберту Шварцману и Каллуму Илотту.

«Я не говорил [что речь именно про Шумахера], – объяснил Штайнер на медиа-сессии FIA. – Я сказал, что мы можем посадить за руль в тренировке пилота [Академии] Ferrari. Но это они должны попросить, а не я. Мы должны помочь друг другу, чтобы это случилось. И никакого подтверждения пока нет.

Но такое возможно. Это может быть Мик Шумахер, а может кто-то другой. Кажется, у них всего пять пилотов в Ф2, и трое из них выступают сейчас очень здорово. Так что это может быть любой из них, если они так решат».

Ранее слухи уже связывали с Haas именно россиянина Шварцмана, который пока идет в общем зачете Формулы 2 на четвертой позиции.