Может ли Даниил Квят стать чемпионом Формулы 1

Даниил Квят – самый успешный российский гонщик в Формуле 1. Спортсмен выступает в чемпионате уже давно, но именно сейчас он ближе всего к прорыву. Разбираемся, почему болельщикам стоит ждать успехов от Квята. Но для начала вспомним, кто такой Даниил Квят и почему на него стоит делать ставку.

Первый профессионал

Даниил Квят родился в Уфе в 1994 году. Будущий гонщик прожил там до шести лет, после чего перебрался в Москву. Именно в столице он стал профессионально заниматься картингом. Фактически, Квят – первый успешный российский гонщик, который начал свою карьеру вовремя.

По современным мировым меркам отдавать детей в автоспорт надо лет в 5-7, не позже. Однако по доставшейся России с советских времен традиции в гонки идут не раньше подросткового возраста. Даниил сломал эту тенденцию.

Даниил Квят за рулем карта Фото: Олег Карпов

В 12 годам способности россиянина стали очевидны. Более того: в России для Квята уже не было возможностей для дальнейшего роста. Ни гоночных трасс, ни соответствующих тренеров.

Несмотря на успехи в других видах спорта к гонкам в СССР всегда относились прохладно: наши люди за призами на машинах не ездят. Гонки и гонщики в советской стране, конечно, были, но о подготовке спортсменов к победе в чемпионате мира речи никогда не шло. Квят стал первым.

В 2010 году в карьере гонщика произошел качественный скачок: Даниила взяли в юниорскую программу поддержки Red Bull. Команда в те годы была на подъеме, ее выдвиженец Себастьян Феттель шел к первому из четырех чемпионских титулов. Квята начали готовить на замену чемпиону.

Попытка №1

В 2014 году Даниил Квят стал одним из самых молодых гонщиков, когда-либо дебютировавших в Формуле 1. По этому показателю россиянин и сейчас занимает девятое место за всю историю Королевских гонок.

Начав с юниорской команды Scuderia Toro Rosso, Квят уже через год перешел в старшую команду Red Bull. Там уфимец заменил решившего уйти в Ferrari Себастьяна Феттеля.

Даниил Квят, Toro Rosso. Дебютный Гран При Австралии Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Феттель ушел из Red Bull после того, как в 2014 году проиграл по очкам своему новому напарнику – австралийцу Даниэлю Риккардо. И Квят в свой первый же год в Red Bull превзошел Риккардо по очкам. На тот момент казалось, что более стремительного и прямолинейного движения к титулу чемпиона просто не бывает.

Увы, в 2016 году для Квята началась черная полоса. Программа молодых гонщиков Red Bull, которая вознесла Даниила на вершину успеха, на этот раз сыграла ему во вред. Снизу подоспел другой очень талантливый и амбициозный гонщик, голландец Макс Ферстаппен.

В отличие от Квята у Ферстаппена было одно неоспоримое преимущество – его отец. Йос Ферстаппен сам много лет выступал в Формуле 1, и хотя особых успехов не добился, знал мировой автоспорт явно лучше россиянина и его родителей.

Младшему Ферстаппену была устроена отличная рекламная компания. Голландец был (и остается сейчас) действительно быстрым, хотя ему до сих пор не хватает хладнокровия. В Формуле 1 Макс (как и Квят) дебютировал в Toro Rosso. И явно стремился побыстрее попасть в команду Red Bull.

В это время его отец Йос на глазах у Red Bull то и дело прохаживался по гаражам других лидирующих команд: Ferrari, Mercedes, McLaren. И о чем-то ненавязчиво там беседовал со своими давними знакомыми. Тактика Ферстаппенов сработала: Максу решили освободить место в Red Bull, пока молодого таланта не переманил кто-то другой.

На беду Квята в начале 2016 года россиянин показал себя недостаточно надежным. Даниил часто шел на риск и порой его маневры заканчивались авариями. Пилот словно пытался прыгнуть выше головы, в то время как его напарник Риккардо стабильно делал свою работу. Отчасти из-за этого в Red Bull приняли решение: поменять Ферстаппена и Квята местами, вернув россиянина в младшую команду Toro Rosso.

Надо признать, что для самого Даниила такое решение стало серьезным ударом. Из претендента на роль лидера в топ-команде он оказался в роли непонятно кого. В те годы Toro Rosso была яслями для новичков. Там нянчились с талантливой молодежью, но что делать с гонщиком, которого уже выгнали из топ-команды?

Похоже, не понимал своей роли и сам Квят. Потеряв мотивацию и не зная, как теперь можно кому-то что-то доказать, он стал выступать явно хуже. И в 2017 году, не дожидаясь окончания сезона, вылетел из Формулы 1. Как тогда казалось – навсегда.

Рабочие убирают баннер с изображением Даниила Квята с гаража Scuderia Toro Rosso Фото: Sutton Images

Возвращение в реальность

Правда, вскоре выяснилось, что Квят вылетел не до конца. В 2018 году Даниил устроился… в Ferrari! Но не основным гонщиком и даже не запасным, а пилотом симулятора.

Дело в том, что у каждой команды есть симулятор, который имитирует движение машины по трассе. На нем можно тренироваться, но основная задача симулятора – давать прогноз того, как те или иные настройки машины отразятся на ее скорости.

Допустим, в пятницу перед гонкой на тренировочных заездах становится ясно, что автомобиль настроен плохо. Что в нем изменить? Тут и начиналась работа Квята.

Инженеры в симуляторе меняли те или иные параметры машины, а Даниил раз за разом проезжал по виртуальной трассе. Те настройки, с которыми россиянин на симуляторе показывал лучшую скорость, в субботу применяли на настоящих машинах. С этими регулировками основные пилоты Ferrari отправлялись на квалификацию и гонку.

Пилот по развитию Ferrari Даниил Квят Фото: Ferrari

Тем временем в прежних командах Квята – Red Bull и принадлежащей той же компании Toro Rosso – к концу 2018 года сложилась непростая ситуация. Риккардо надоело давление со стороны отца и сына Ферстаппенов, так что Дэн принял предложение от команды Renault – существенно более щедрое в плане денег.

Из команды Toro Rosso еще за год до этого ушел Карлос Сайнс. А Квята, напомним, команда уволила сама. В итоге за два года три места из четырех оказались вакантны. Как выяснилось, заполнить их было не так просто.

На место Риккардо из Toro Rosso позвали лучшего из молодых пилотов – Пьера Гасли. Но кого брать в младшую команду? Там себя попробовал мастер гонок на выносливость Брендон Хартли. Но в Формуле 1 он показал себя откровенно слабо. Из талантливых молодых новичков в Формулу 1 взяли Алекса Элбона, но кроме него среди юниоров не нашлось другого столь же перспективного пилота. Так где взять третьего? Волей-неволей руководству Red Bull пришлось звать Даниила обратно.

Даниил Квят в автомобиле Формулы 1 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

И вот наступил 2019 год. Квят вернулся в Формулу 1 и доказал главное: не потеряв в скорости, он приобрел холодный расчет и стабильность, из-за отсутствия которой он прежде чуть было не завершил карьеру.

По ходу сезона у Даниила было два напарника. О гонщике всегда судят по тому, как он смотрится на фоне партнера по команде: ведь оба ездят на одинаковых машинах. Дебютанта Элбона Квят превзошел. Но все же именно Элбона в середине года позвали в Red Bull, объяснив это тем, что, мол, про Квята мы и так все знаем, а новичка хотим попробовать. Взамен в партнеры к Квяту прислали Гасли, который в топ-команде откровенно провалился.

Скажем честно: в конце 2019 года за рулем машины Toro Rosso Гасли выступал успешнее Квята. Однако этот успех во многом был результатом удачи. Но главное даже не это. У Квята над Гасли есть целый ряд преимуществ. Во-первых, россиянин опытнее. Во-вторых, в Red Bull он в 2015 году уже доказал, что может быть быстрее Риккардо. А в третьих, в 2019 году он доказал и то, что стабильность выступлений ему вполне по силам.

Второй шанс именно сейчас

Сезон-2020 года пока даже не стартовал, однако в этом году в судьбе Квята произошли несколько важных изменений. Во-первых, он теперь выступает за новую команду. И дело даже не в названии, а в смене концепции.

Владельцы Toro Rosso решили, что им больше не нужны ясли для новичков и задумали превратить свою вторую конюшню в полноценного борца за позиции в чемпионате. Команду переименовали в AlphaTauri и предоставили ей заметно больше свободы. Невероятно, но при голосовании по бюджетам на 2021 год AlphaTauri имеет право свободного выбора: прежняя Toro Rosso всегда в таких вопросах подчинялась Red Bull.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Во-вторых, все идет к тому, что те самые бюджеты команд в следующем сезоне будут весьма существенно ограничены. Речь идет о сумме в $145 млн, а это примерно соответствует бюджету AlphaTauri. Впервые команда Квята будет тратить на разработку свой машины столько же денег, сколько Ferrari или Mercedes.

В сезоне-2021 это вряд ли даст большой результат, но в 2022 году болельщиков ждут новые болиды, которые будут кардинально отличаться от современных. И у каждой команды, при условии равенства бюджетов, есть шанс построить лучшую машину. В том числе у AlphaTauri.

В таких условиях перед Даниилом на конец 2020 года и 2021 год стоит очень простая задача: не проиграть своему напарнику. Тому самому Пьеру Гасли.

Француз быстр, но как показал прошлый год, его скорость очень зависит от машины: не всякая ему подходит. Смешно сказать, но в начале прошлого сезона Квят на Toro Rosso порой был быстрее Гасли на Red Bull.

Сейчас Даниилу Квяту 26 лет. Это уже не мало, но и не так много, чтобы завершать карьеру: в современной Формуле 1 чемпионами становятся и в 34, а ветеран Кими Райкконен успешно гоняет в 41 год – пусть даже не борется за победы. Так что как минимум лет пять в запасе у Квята есть.

А еще есть смысл болеть за Даниила и надеяться на то, что года через два-три россиянин сможет побороться за чемпионский титул. Легендарные чемпионы Формулы 1 Дженсон Баттон и Найджел Мэнселл тоже долго ждали своего шанса. Их пример показывает: даже гонщики с казалось бы средними способностями однажды могут стать чемпионами.