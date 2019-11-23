«Может даже в Red Bull». Дэн Тиктум не потерял надежды попасть в Ф1

Дэн Тиктум считался одним из претендентов на место в Toro Rosso еще в 2019 году, однако не сумел попасть в Формулу 1 в этом сезоне, так как ему не хватило балов для суперлицензии. В начале года Red Bull отправила его в японскую Суперформулу, где он провел три гонки, в которых набрал единственное очко. После этого британец покинул чемпионат и был уволен из молодежной программы Red Bull.

Однако к концу 2019 года Тиктум не утратил надежды попасть в Ф1, пусть даже в 2021 году.

«Некоторые люди проявляют ко мне интерес, некоторые команды Формулы 1, – сказал Тиктум Motorsport.com. – Но все они говорят примерно одно и то же: покажи себя в следующем сезоне. Так что надеюсь, что если сезон будет удачным, это откроет передо мной много дверей. Кто знает, может даже в Red Bull».

При этом пока до конца не ясно, в какой именно гоночной серии Тиктум проведет 2020 год. Некоторые вакансии есть в Формуле 2. В 2018 Тиктум провел один этап за команду Arden.

«Я сейчас рассматриваем некоторые варианты на следующий год и не могу вдаваться в детали, – сказал Тиктум. – Но скоро все узнают о том, в каком направлении я стану двигаться. Конечной целью остается Формула 1. С тех пор как я выступаю в формулах, эта цель не меняется. Честно сказать, если мне не удастся попасть в Формулу 1, мне придется забыть об автоспорте.

Если, конечно, мне не предложат чего-то очень привлекательного. Никогда нельзя загадывать. Если мне покажут очень выгодный контракт в Формуле Е, а в Ф1 путь мне будет закрыт, но я могу и согласиться.

Однако главной целью все еще остается Формула 1. И будучи реалистом, я считаю это вполне возможным».