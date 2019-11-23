«Может даже в Red Bull». Дэн Тиктум не потерял надежды попасть в Ф1
Британский гонщик не исключает завершения карьеры в случае невозможности выступать в Формуле 1.
Дэн Тиктум считался одним из претендентов на место в Toro Rosso еще в 2019 году, однако не сумел попасть в Формулу 1 в этом сезоне, так как ему не хватило балов для суперлицензии. В начале года Red Bull отправила его в японскую Суперформулу, где он провел три гонки, в которых набрал единственное очко. После этого британец покинул чемпионат и был уволен из молодежной программы Red Bull.
Однако к концу 2019 года Тиктум не утратил надежды попасть в Ф1, пусть даже в 2021 году.
«Некоторые люди проявляют ко мне интерес, некоторые команды Формулы 1, – сказал Тиктум Motorsport.com. – Но все они говорят примерно одно и то же: покажи себя в следующем сезоне. Так что надеюсь, что если сезон будет удачным, это откроет передо мной много дверей. Кто знает, может даже в Red Bull».
При этом пока до конца не ясно, в какой именно гоночной серии Тиктум проведет 2020 год. Некоторые вакансии есть в Формуле 2. В 2018 Тиктум провел один этап за команду Arden.
«Я сейчас рассматриваем некоторые варианты на следующий год и не могу вдаваться в детали, – сказал Тиктум. – Но скоро все узнают о том, в каком направлении я стану двигаться. Конечной целью остается Формула 1. С тех пор как я выступаю в формулах, эта цель не меняется. Честно сказать, если мне не удастся попасть в Формулу 1, мне придется забыть об автоспорте.
Если, конечно, мне не предложат чего-то очень привлекательного. Никогда нельзя загадывать. Если мне покажут очень выгодный контракт в Формуле Е, а в Ф1 путь мне будет закрыт, но я могу и согласиться.
Однако главной целью все еще остается Формула 1. И будучи реалистом, я считаю это вполне возможным».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Тиктум
|Автор
|Джек Бенион
«Может даже в Red Bull». Дэн Тиктум не потерял надежды попасть в Ф1
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