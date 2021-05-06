«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin

Себастьян Феттель провел трудный прошлый сезон за Ferrari, но ожидалось, что переход в Aston Martin поможет ему улучшить результаты. В прошлом чемпионате команда даже выиграла одну гонку, но в 2021 году ее скорость резко упала.

За три гонки Феттель не набрал ни одного очка. Однако уверяет, что в команде не падают духом.

«Не секрет, что мы рассчитывали быть быстрее в этом году, – сказал Феттель. – Очевидно, есть причины на то, что вышло не так. Думаю, мы можем прибавить все вместе. Есть разные мелочи, которые можно улучшить. У нас отличный дух, так что я очень доволен, что оказался здесь, несмотря на результаты. Мы приняли ситуацию и пытаемся сделать, что в наших силах».

Говоря о причинах проблем Aston Martin Феттель, как и руководство команды, назвал смену правил, из-за которой пришлось сократить область днища болида перед задними колесами:

«Если быть честным, то наша машина недостаточно быстра. Мы думали, что будем быстрее. Очевидно, смена правил повлияла на нас сильнее, чем на других. Но так уж вышло. Надо выжимать максимум из того, что есть».