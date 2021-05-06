Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен
Формула 1 / Гран При Испании Новости

«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin

Автор:
, редактор

Себастьян сохраняет оптимизм, проводя второй сложный сезон подряд

«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin

Себастьян Феттель провел трудный прошлый сезон за Ferrari, но ожидалось, что переход в Aston Martin поможет ему улучшить результаты. В прошлом чемпионате команда даже выиграла одну гонку, но в 2021 году ее скорость резко упала. 

За три гонки Феттель не набрал ни одного очка. Однако уверяет, что в команде не падают духом.

«Не секрет, что мы рассчитывали быть быстрее в этом году, – сказал Феттель. – Очевидно, есть причины на то, что вышло не так. Думаю, мы можем прибавить все вместе. Есть разные мелочи, которые можно улучшить. У нас отличный дух, так что я очень доволен, что оказался здесь, несмотря на результаты. Мы приняли ситуацию и пытаемся сделать, что в наших силах».

Говоря о причинах проблем Aston Martin Феттель, как и руководство команды, назвал смену правил, из-за которой пришлось сократить область днища болида перед задними колесами:

«Если быть честным, то наша машина недостаточно быстра. Мы думали, что будем быстрее. Очевидно, смена правил повлияла на нас сильнее, чем на других. Но так уж вышло. Надо выжимать максимум из того, что есть».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен

Предыдущая новость

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?

1дн
2
Формула 1

Кадр дня: Льюис приехал на трассу в Барселоне

3
Формула 1

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

4
Формула 1

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое

5
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако

Самое важное:
«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin
Формула 1

«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен
Формула 1

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое
Формула 1

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое

Расселл объяснил провал в Португалии
Формула 1

Расселл объяснил провал в Португалии

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако
Формула 1

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Расселл объяснил провал в Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Расселл объяснил провал в Португалии

«Знаю, где газ и тормоз». Леклер объяснил свою скорость в квалификациях
Формула 1

«Знаю, где газ и тормоз». Леклер объяснил свою скорость в квалификациях

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах
Формула 1

Ферстаппен попросил жестких границ на трассах

Больше от
Себастьян Феттель
Феттель не давал Сайнсу советов о Ferrari
Формула 1

Феттель не давал Сайнсу советов о Ferrari

Феттель получит в Барселоне обновления как у Стролла Гран При Испании
Формула 1

Феттель получит в Барселоне обновления как у Стролла

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений Гран При Португалии
Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

Больше от
Aston Martin Racing
Алонсо в топ-6, Сайнс впереди Леклера. Пять смелых прогнозов на Гран При Испании Гран При Испании
Формула 1

Алонсо в топ-6, Сайнс впереди Леклера. Пять смелых прогнозов на Гран При Испании

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Феттель остался недоволен лучшей квалификацией в сезоне Гран При Португалии
Формула 1

Феттель остался недоволен лучшей квалификацией в сезоне

Самое читаемое Сегодня

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?
Формула 1 Формула 1

Самые богатые люди в Формуле 1 – кто они?

Кадр дня: Льюис приехал на трассу в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Кадр дня: Льюис приехал на трассу в Барселоне

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их
Формула 1 Формула 1

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Ferrari привезла в Испанию заднее крыло для Монако

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов
Формула 1 Формула 1

Red Bull переманила у Mercedes F1 еще пять мотористов

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона
Формула 1 Формула 1

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона

Алонсо нашел виновных в слабом начале сезона
Формула 1 Формула 1

Алонсо нашел виновных в слабом начале сезона

Самое важное:

«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin
Формула 1 Формула 1

«Можем прибавить». Феттель об улучшении Aston Martin

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен
Формула 1 Формула 1

Мазепин: После тестов в Бахрейне был чересчур амбициозен

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон попросил оставить Боттаса в покое

Расселл объяснил провал в Португалии
Формула 1 Формула 1

Расселл объяснил провал в Португалии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.