«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1

Гонщик IndyCar Пато О’Уорд 14 декабря принимал участие в тестах новичков Ф1, проходящих в Абу-Даби. Это такой своеобразный подарок-обещание от Зака Брауна за победу в одной из гонок американского чемпионата за сестринскую команду Arrow McLaren SP.

Мексиканец закончил тестовой день на четвертой строчке и суммарно проехал 92 круга. Он был очень удивлен возможностями, которые дает машина Формулы 1.

«У меня нет слова, – сказал Пато. – Это очень редкая возможность, она выдается раз в жизни. Но чувак, вау! Эти машины невероятны. Я ожидал сумасшествия и безумия – и оно было, только в десятикратном размере. Я думал, что автомобили IndyCar быстрые, но это было безумием. Не знаю, что еще сказать.

Как только я выехал, то сразу почувствовал мощь и сцепление с трассой, торможение. Она делает все, что ты захочешь».

О’Уорд лидировал в утренней сессии, но вечером смог улучшить свое время всего на шесть десятых секунды. Он был «немного разочарован» из-за того, что у него не получилось максимизировать результаты квалификационных отрезков. Однако признал, что к концу дня его шея начала страдать от перегрузок.

«Скорее всего, к вечеру я не смог до конца прибавить там, где не хватало, потому что моя голова просто отваливалась, – добавил Пато. – Шея просто убита. Утром я дошел до хорошего уровня уверенности в машине, и перед квалификационными отрезками проехал серию в гоночном темпе. Но как только я вернулся на трассу на шинах Soft, преодолевая быстрые повороты… Моя шея была готова умереть.

Это было проблемой – я потерял время в тех виражах, где ты ограничен силой шеи. И я понимал, что к концу дня это может стать проблемой. Здесь все совершенно по-другому – это безумие в сравнении со всем остальным в мире. На последних кругах я просто смотрел вниз, пытаясь увидеть, куда надо ехать.

С точки зрения вождения и ощущения того, на что эта машина способна, ничто и близко не стоит. Да, впечатления, которые дает IndyCar, безумны, но здесь все настолько быстро, будто в видеоигре. Это нереально».