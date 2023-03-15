«Моя очередь побеждать». Перес сделал недвусмысленный намек

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После успеха в дебютном Гран При нового сезона команда Red Bull Racing будет на этапе в Саудовской Аравии, где гонка пройдет в ближайшее воскресенье, главным фаворитом. Однако эксперты ожидают, что на быстром городском кольце в Джидде у «Быков» уже не будет столь значительного преимущества над соперниками, как на абразивном асфальте Сахира.

В преддверии уик-энда пресс-служба Red Bull поделилась ожиданиями пилотов. Серхио Перес довольно смело заявил, что рассчитывает на победу.

«Нам важно сохранить импульс, набранный в Бахрейне, – сказал мексиканец. – Всегда есть возможность сделать машину еще быстрее. Первая гонка принесла нам много данных, с которыми мы поработали на базе. Интересно будет посмотреть, какой окажется расстановка сил в этот раз.

Сама трасса совсем не такая, как в Бахрейне. Я очень жду возвращения туда, где завоевал поул в 2022 году. К сожалению, тогда мне не повезло [в гонке] с моментом выезда автомобиля безопасности. Надеюсь, в этот раз придет моя очередь побеждать».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

«Несмотря на хороший старт в Бахрейне, я не ожидаю, что этап в Джидде окажется простым, – отметил Макс Ферстаппен. – Там совсем другая трасса, на которой вам нужна хорошая максимальная скорость.

Думаю, мы сможем найти настройки, которые придадут машине силы в быстрых поворотах. С прошлого года трассу переделали, улучшив обзорность. Надеюсь, это принесет пользу, так как в некоторых местах там было довольно опасно.

Впрочем, это классное городское кольцо с отличным уровнем сцепления. Мне всегда нравилось гоняться в Джидде».

Макс победил в Саудовской Аравии год назад после долгой и красивой дуэли с Шарлем Леклером из Ferrari.