«Моя очередь побеждать». Перес сделал недвусмысленный намек
Год назад мексиканский пилот стартовал в Джидде с поула, но гонку закончил лишь четвертым. В этот раз он нацелился на большее
После успеха в дебютном Гран При нового сезона команда Red Bull Racing будет на этапе в Саудовской Аравии, где гонка пройдет в ближайшее воскресенье, главным фаворитом. Однако эксперты ожидают, что на быстром городском кольце в Джидде у «Быков» уже не будет столь значительного преимущества над соперниками, как на абразивном асфальте Сахира.
В преддверии уик-энда пресс-служба Red Bull поделилась ожиданиями пилотов. Серхио Перес довольно смело заявил, что рассчитывает на победу.
«Нам важно сохранить импульс, набранный в Бахрейне, – сказал мексиканец. – Всегда есть возможность сделать машину еще быстрее. Первая гонка принесла нам много данных, с которыми мы поработали на базе. Интересно будет посмотреть, какой окажется расстановка сил в этот раз.
Сама трасса совсем не такая, как в Бахрейне. Я очень жду возвращения туда, где завоевал поул в 2022 году. К сожалению, тогда мне не повезло [в гонке] с моментом выезда автомобиля безопасности. Надеюсь, в этот раз придет моя очередь побеждать».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Серхио Перес, Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
«Несмотря на хороший старт в Бахрейне, я не ожидаю, что этап в Джидде окажется простым, – отметил Макс Ферстаппен. – Там совсем другая трасса, на которой вам нужна хорошая максимальная скорость.
Думаю, мы сможем найти настройки, которые придадут машине силы в быстрых поворотах. С прошлого года трассу переделали, улучшив обзорность. Надеюсь, это принесет пользу, так как в некоторых местах там было довольно опасно.
Впрочем, это классное городское кольцо с отличным уровнем сцепления. Мне всегда нравилось гоняться в Джидде».
Макс победил в Саудовской Аравии год назад после долгой и красивой дуэли с Шарлем Леклером из Ferrari.
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