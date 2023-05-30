«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

После невыразительного начала сезона-2023 генеральный директор компании Alpine позволил себе строгое и даже резкое высказывание в адрес французской команды Ф1. В паддоке Гран При Майами Росси назвал ее уровень «дилетантским», чем дал основания говорить о возможности кадровых перестановок.

Первый же Гран При после этих слов стал для команды триумфальным – в Монако Эстебан Окон стартовал и финишировал третьим, а Пьер Гасли пополнил багаж команды очками за седьмое место. Это позволило Alpine стать в княжестве третьей по результативности командой, опередив Aston Martin и Ferrari.

Удивительным образом изменилась и риторика Росси.

«Это отличный результат, к тому же очень важный, так как нам отчаянно нужны были очки, – сказал гендиректор. – В первых гонках мы не достигали требуемого уровня, и именно в этом был смысл моих слов [в Майами]. Сейчас мы отыграли часть очков, укрепились на пятой позиции, и все выглядит позитивно.

Но важно оставаться реалистами. Я не думаю, что мы сейчас в состоянии финишировать третьими по чистой скорости. Через неделю в Барселоне расстановка сил станет яснее. Думаю, мы будем где-то в районе с шестого по десятое место.

В дальнейшем команде важно выступать в соответствии с моими ожиданиями. Это значит – добиться безупречной работы и изменить отношение к анализу своих собственных ошибок. Нужны конкретные результаты, это самое важное».

Он добавил: «В двух последних гонках, в Майами и Монако, операционная деятельность была очень эффективной. Это уже было похоже на 2021 год, когда мы смогли финишировать пятыми в Кубке конструкторов, располагая лишь шестой по скорости машиной, и на прошлый сезон с четвертым результатом.

Все было четко и уверенно. Я рад, что команда вернулась на этот уровень. Это настоящая Alpine. Не сомневаюсь, что все в команде испытали гордость».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine Фото: Эрик Юниус

Возвращаясь к своим резонансным словам, Росси признался, что еще до памятного интервью сказал практически то же самое за закрытыми дверями сотрудникам Alpine.

«Я ясно донес свой посыл до людей, – сказал Лоран. – Важно помнить, что я не директор команды, потому могу уделять ей лишь некоторую часть своего времени. У нас работают способные менеджеры, и именно им я высказал то, что позже сказал репортерам.

Моя задача именно в том, чтобы на вопросы журналистов, инвесторов и других людей о состоянии дел всегда давать именно такие правдивые ответы.

Я адресовал свои слова не только команде. Напротив – в равной степени они были сказаны всем, кто меня слушает. Не забывайте, что мы публичная компания. У нас много партнеров и спонсоров, которые спрашивают меня о положении дел.

Также стоило напомнить нашим менеджерам, что за ними внимательно слежу не только я. Потому и важно было поставить такой диагноз».

Он добавил: «Интересно, что мои слова везде оценили по-разному. В США и Франции к ним отнеслись позитивно, а вот в Британии – не очень. Но они принесли желаемый эффект, а раз так – значит, все в порядке».