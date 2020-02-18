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Формула 1 / Новость

«Моторы Renault почти не уступают Mercedes». Ки оценил разные двигатели Ф1

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«Моторы Renault почти не уступают Mercedes». Ки оценил разные двигатели Ф1
Автор:
, Редактор
18 февр. 2020 г., 08:42

По словам технического директора McLaren, силовые установки разных производителей почти лишились отличий

Команда McLaren перешла на моторы Renault с 2019 года, однако уже в 2021 году она от них отказывается в пользу двигателей Mercedes. Это, однако, не помешало техническому директору McLaren Джеймсу Ки похвалить французских мотористов.

«Как мы все видели, Ferrari чуть мощнее всех, – цитирует Ки испанское издание El Mundo. – Но и параметры моторов Renault в прошлом сезоне почти не уступали Mercedes. Вообще наш прогресс в 2019 году отчасти связан именно с улучшением силовой установки Renault. Благодаря этому у нас ощутимо возросла скорость на прямых.

Но в целом, времена, когда мощность разных моторов в Формуле 1 могла существенно различаться, остались позади».

Джеймс Ки приступил к работе в McLaren в начале лета 2019 года. Он пришел в команду из Toro Rosso.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Сергей Иванов

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