«Моторы Renault почти не уступают Mercedes». Ки оценил разные двигатели Ф1

Команда McLaren перешла на моторы Renault с 2019 года, однако уже в 2021 году она от них отказывается в пользу двигателей Mercedes. Это, однако, не помешало техническому директору McLaren Джеймсу Ки похвалить французских мотористов.

«Как мы все видели, Ferrari чуть мощнее всех, – цитирует Ки испанское издание El Mundo. – Но и параметры моторов Renault в прошлом сезоне почти не уступали Mercedes. Вообще наш прогресс в 2019 году отчасти связан именно с улучшением силовой установки Renault. Благодаря этому у нас ощутимо возросла скорость на прямых.

Но в целом, времена, когда мощность разных моторов в Формуле 1 могла существенно различаться, остались позади».

Джеймс Ки приступил к работе в McLaren в начале лета 2019 года. Он пришел в команду из Toro Rosso.