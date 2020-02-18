«Моторы Renault почти не уступают Mercedes». Ки оценил разные двигатели Ф1
По словам технического директора McLaren, силовые установки разных производителей почти лишились отличий
Команда McLaren перешла на моторы Renault с 2019 года, однако уже в 2021 году она от них отказывается в пользу двигателей Mercedes. Это, однако, не помешало техническому директору McLaren Джеймсу Ки похвалить французских мотористов.
«Как мы все видели, Ferrari чуть мощнее всех, – цитирует Ки испанское издание El Mundo. – Но и параметры моторов Renault в прошлом сезоне почти не уступали Mercedes. Вообще наш прогресс в 2019 году отчасти связан именно с улучшением силовой установки Renault. Благодаря этому у нас ощутимо возросла скорость на прямых.
Но в целом, времена, когда мощность разных моторов в Формуле 1 могла существенно различаться, остались позади».
Джеймс Ки приступил к работе в McLaren в начале лета 2019 года. Он пришел в команду из Toro Rosso.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Моторы Renault почти не уступают Mercedes». Ки оценил разные двигатели Ф1
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