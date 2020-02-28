Моторы Mercedes начали ломаться еще до старта сезона. Что об этом думает Хэмилтон?

«Мы уже на втором или третьем двигателе. Обычно на предсезонных тестах у нас намного больше уверенности в надежности машины, так что ситуация не идеальна». Так шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил выступление своей команды на предсезонных тестах Формулы 1 в Барселоне.

По ходу испытаний силовая установка на Mercedes W11 Льюиса Хэмилтона вышла из строя посреди трассы. Британец успел накатом доехать до обочины; тестовую сессию прервали красным флагом. Отказавший двигатель отправили на базу команды в Великобританию.

Примечательно, что этот же силовой агрегат уже ломался по ходу первой недели тестов: в тот момент за рулем болида находился партнер Хэмилтона Валлтери Боттас. Команда успела починить двигатель на трассе и даже установила мотор обратно в машину. После этих двух отказов инженеры Mercedes AMG ограничили обороты оставшегося силового агрегата в последний день предсезонных тестов. Команда сделала это из предосторожности.

«Определенно, такой сценарий не назвать расслабленным, – признал Хэмилтон. – И все же у меня есть огромная уверенность в наших ребятах на базе. В ближайшие две недели они сделают все возможное, чтобы мы вернулись на верный путь. За время тестов мы обнаружили немало проблем, которые нам предстоит решить. Но вообще, вычислить проблемные зоны на тестах – это совсем неплохо».

Вместе с заводской командой двигатели Mercedes отказывают и у клиентов. В частности, на машинах гоночного коллектива Williams немецкий мотор ломался дважды.

Вопреки всех техническим трудностям Льюис Хэмилтон отказался считать прошедшие тесты неудачей для Mercedes AMG. «Я считаю, что тесты удались – заявил действующий чемпион мира – Не знаю, как остальные, а лично я отлично понимаю машину [2020 года]. Я твердо уверен в том, что на Гран При Австралии смогу атаковать в полную силу и выжму все, на что способен этот автомобиль. А вот хватит ли этого, чтобы опередить всех остальных, сейчас непонятно».