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Формула 1 / Аналитика

Моторы Формулы 1 станут тяжелее с 2021 года. Почему?

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Моторы Формулы 1 станут тяжелее с 2021 года. Почему?
Автор:
, ответственный редактор
2 июн. 2020 г., 14:30

Организаторы Формулы 1 представили таблицу, в которую собраны все возможные изменения силовых установок на ближайшие шесть лет

Особые обстоятельства требуют особых решений. На прошлой неделе Всемирный совет FIA утвердил решения Комиссии Ф1. Это самым серьезным образом скажется на будущем спорта. 

Практически все поправки так или иначе связаны со снижением расходов. Это касается и введения глобального лимита бюджетов в $145 млн, и множества других вещей. Между тем, в этой сумме не учитываются расходы на работу над моторами, которые тоже весьма ощутимы.

В течение сезона каждый производитель проводит не менее сотни различных испытаний на динамометрическом стенде. Они могут включать проверку новинок, ресурсные испытания, анализ эффективности топлива и смазок. Примерная величина расходов составляет 150 млн евро, а в отдельные годы траты производителей достигали 300 млн. 

Неофициальный рекорд последних лет удерживает Honda. Стремясь выйти на один уровень с соперниками и доказать свою состоятельность Red Bull, японцы наняли в свой исследовательский центр в Сакуре тысячу инженеров и инвестировали почти $400 млн за год. Понятно, что на фоне вводимых ограничений для команд такие траты выглядят несоразмерными. Именно поэтому здесь тоже ввели заметные ограничения.

Можно говорить о практически полной заморозке работы над двигателями.

Если бы ход сезона-2020 не был бы самым вопиющим образом нарушен вирусной пандемией, команды могли бы использовать по ходу чемпионата три мотора для каждой машины. При этом всякий новый двигатель был бы улучшенной спецификации относительно предыдущего. 

Но теперь все будет совершенно иначе. Те моторы, которые будут стоять на машинах по ходу первого июльского Гран При в Австрии, нельзя будет улучшать до конца 2020 года. 

Если говорить совсем строго, полная заморозка коснется блока цилиндров, турбины и теплового мотор-генератора MGU-H. Три других компонента – MGU-K, управляющую электронику и батарею – в теории можно будет обновить хоть ко второй гонке. Для них предусмотрено одно изменение изначальной спецификации в срок до конца 2021 года. 

Вот составленная FIA таблица разрешенных изменений: 

Возможности доработки компонентов силовой установки в 2020-25 годах

Компонент 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Блок внутреннего сгорания 0 1 1 1 0 0
Турбина 0 1 1 1 0 0
MGU-H 0 1 1 1 0 0
MGH-K                  1                 1 0 0
Электроника                  1                 1 0 0
Батарея                  1                 1 0 0
Топливо/масло 0 1 1 1 0 0

Если говорить кратко, доработки будут практически остановлены. За будущие шесть лет мотор позволено улучшить в такой же степени, как раньше по ходу одного чемпионата. 

Стоит добавить, что одновременно правила резко увеличат срок службы двигателей. В 2020-м, если гонок будет не более 14, без штрафа можно будет заменить мотор всего раз. А с 2021-го у команд будут те же две силовые установки уже на полный чемпионат.

Чтобы достичь необходимой надежности, мотористам с будущего сезона придется отказаться от дорогостоящих материалов в конструкции, заменив их более выносливыми, но при этом и более тяжелыми аналогами. Ожидается, что общая масса после этого вырастет на 5 кг (с нынешних 145 до 150 кг).

А с 2024 года, как следует из таблицы, будут и вовсе запрещены любые изменения в конструкции силовой установки. И в 2025-м Формула 1 перейдет на совершенно новые моторы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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