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Формула 1 / Новость

Моторы Ф1 уравняют, если кто-то будет сильно отставать

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Моторы Ф1 уравняют, если кто-то будет сильно отставать
Автор:
, Редактор Ф1

Заморозка все-таки не оставит кого-то на три года с отстающим мотором

На прошлой неделе Формула 1 объявила о решении заморозить доработку силовых установок начиная с сезона-2022. Это могло привести к большому разрыву в мощности разных двигателей, который отстающие не смогли бы сократить.

Однако по словам главы Red Bull Кристиана Хорнера, производители моторов договорились пойти на какие-то уступки друг другу, если двигатель одного из них окажется намного слабее остальных.

«В правилах этого пока нет, но производители договорились поддержать FIA в решении проблемы, если кто-то сильно отстанет, – рассказал Хорнер. – То есть каждый производитель готов разбираться с этой проблемой, если она возникнет, хотя правила к такому и не обязывают.

Это дает FIA возможность собрать нас всех для обсуждения, если потребуется. Важно, что все понимают эту ситуацию, включая самых главных руководителей различных производителей».

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Автор Люк Смит

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