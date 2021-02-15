Моторы Ф1 уравняют, если кто-то будет сильно отставать
Заморозка все-таки не оставит кого-то на три года с отстающим мотором
На прошлой неделе Формула 1 объявила о решении заморозить доработку силовых установок начиная с сезона-2022. Это могло привести к большому разрыву в мощности разных двигателей, который отстающие не смогли бы сократить.
Однако по словам главы Red Bull Кристиана Хорнера, производители моторов договорились пойти на какие-то уступки друг другу, если двигатель одного из них окажется намного слабее остальных.
«В правилах этого пока нет, но производители договорились поддержать FIA в решении проблемы, если кто-то сильно отстанет, – рассказал Хорнер. – То есть каждый производитель готов разбираться с этой проблемой, если она возникнет, хотя правила к такому и не обязывают.
Это дает FIA возможность собрать нас всех для обсуждения, если потребуется. Важно, что все понимают эту ситуацию, включая самых главных руководителей различных производителей».
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