Босс Ferrari назвал главную претензию к правилам 2021 года
По словам Луи Камильери, при доработке правил Формулы 1 следует ввести дополнительные ограничения бюджетов на разработку двигателей.
На прошлой неделе FIA опубликовала новых технический регламент Формулы 1, который начнет действовать с 2021 года. Одним из нововведений стало появление потолка бюджетов команд, который равен 175 миллионам долларов в год.
За новый регламент проголосовала в том числе команда Ferrari, которая могла единолично заблокировать его принятие, воспользовавшись своим уникальным правом вето. При этом руководство команды считает, что в будущем ограничение бюджета следует также распространить и на разработку моторов.
«Это даже не конец начального этапа обсуждений, – сказал о регламенте гендиректор компании Ferrari Луи Камильери, представляя инвесторам финансовый отчет за третий квартал 2019 года. – Многое еще предстоит сделать с администрацией Ф1 и с FIA. Да, мы проголосовали "за" и не использовали право вето. Это потому, что в целом мы согласны с тем направлением, в котором двигается Формула 1 и с теми принципами, которые были приняты.
Но многие детали еще предстоит отточить.
Ограничение бюджетов пока касается лишь некоторых областей. Лучшим примером этого является то, что под ограничения не попадают моторы. Мы надеемся, что все придет к тому, что на двигатели тоже будут действовать свои ограничения».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Босс Ferrari назвал главную претензию к правилам 2021 года
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