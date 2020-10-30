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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Избранное

«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры из истории Гран При в Имоле

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«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры из истории Гран При в Имоле

Сражения звезд недавнего прошлого и пугающие аварии i трасса имени Энцо и Дино Феррари немало повидала на своем веку

Формула 1 впервые приехала в итальянский городок Имола в 1980-м – тогда в первый и единственный раз в истории национальный Гран При Формулы 1 прошел не в Монце. Трасса понравилась пилотам и командам, потому уже с 1981-го здесь стали проводить Большой Приз Сан-Марино, хотя до самого горного княжества не так и близко. С тех пор в Имоле произошло немало знаковых событий, в том числе и трагический уик-энд 1994 года, унесший жизни Роланда Раценбергера и Айртона Сенны.

Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» представляет подборку фотографий, которые лучше всего передают дух этой трассы, куда Ф1 вернулась после 14-летней паузы.

 

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