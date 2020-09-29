«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При России

Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» предлагает еще раз пережить самые важные моменты недавней гонки в Сочи – и увидеть лучшие кадры, сделанные в Олимпийском парке.

В ближайшие уик-энды на «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть прямые трансляции десятков гонок, начиная с этапов мотоциклетного чемпионата мира. 3 и 4 октября большинство престижных турниров возьмут паузу, а вот 10 и 11 числа фанатам гонок не придется скучать. К примеру, звезды MotoGP проведут мотоциклетный Гран При Франции на трассе в Ле-Мане, а участники турнира ELMS (включая российскую команду G-Drive и Романа Русинова) сразятся в рамках 4-часовой гонки в Монце.