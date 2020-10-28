«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При Португалии

Гонка на трассе в Портимане вошла в историю: она сделала Льюиса Хэмилтона самым успешным гонщиком в истории Формулы 1. К тому же, сложно предположить, когда чемпионат мира вернется на португальскую трассу. Тем ценнее был каждый момент этого Гран При. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» представляет подборку фотографий, которые лучше всего передают дух этой своеобразной гонки.