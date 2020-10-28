«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При Португалии
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Яркая борьба на первых кругах, удивительный прорыв Райкконена – и исторический прорыв Хэмилтона
Гонка на трассе в Портимане вошла в историю: она сделала Льюиса Хэмилтона самым успешным гонщиком в истории Формулы 1. К тому же, сложно предположить, когда чемпионат мира вернется на португальскую трассу. Тем ценнее был каждый момент этого Гран При. Видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» представляет подборку фотографий, которые лучше всего передают дух этой своеобразной гонки.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
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«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры Гран При Португалии
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