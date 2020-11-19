«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции
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Очередной триумф Хэмилтона и другие события Гран При Турции в работах фотографов Motorsport Network
Возвращение Формулы 1 в Стамбул прошло под знаком дождя и скользкой трассы. Неудивительно, что такое сочетание факторов подарило болельщиком яркую гонку.
Кто-то назвал ее хаотичной и даже недостойной называться Ф1, другие остались в восторге от яркой борьбы, смены позиций и первого в сезоне подиума Себастьяна Феттеля.
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Одним словом, нет повода не насладиться подборкой лучших кадров уик-энда, подготовленных видеоплатформой «Моторспорт.ТВ».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
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«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции
Поделились
Комментарии
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