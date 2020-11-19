«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Турции

Возвращение Формулы 1 в Стамбул прошло под знаком дождя и скользкой трассы. Неудивительно, что такое сочетание факторов подарило болельщиком яркую гонку.

Кто-то назвал ее хаотичной и даже недостойной называться Ф1, другие остались в восторге от яркой борьбы, смены позиций и первого в сезоне подиума Себастьяна Феттеля.

Одним словом, нет повода не насладиться подборкой лучших кадров уик-энда, подготовленных видеоплатформой «Моторспорт.ТВ».