«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Имоле
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Очередной триумф Хэмилтона и другие события Гран При Эмилии-Романьи в работах фотографов Motorsport Network
Гонку на классической итальянской трассе сам Льюис Хэмилтон заранее объявил скучноватой – а получилась она вполне зажигательной. Взрыв колеса у Макса Ферстаппена, вылет Джорджа Расселла при езде за автомобилем безопасности, яркий прорыв Даниила Квята на рестарте.
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Одним словом, нет повода не насладиться подборкой лучших кадров уик-энда, подготовленных видеоплатформой «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
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«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Имоле
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