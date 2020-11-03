«Моторспорт.ТВ»: лучшие кадры гонки в Имоле

Гонку на классической итальянской трассе сам Льюис Хэмилтон заранее объявил скучноватой – а получилась она вполне зажигательной. Взрыв колеса у Макса Ферстаппена, вылет Джорджа Расселла при езде за автомобилем безопасности, яркий прорыв Даниила Квята на рестарте.

Одним словом, нет повода не насладиться подборкой лучших кадров уик-энда, подготовленных видеоплатформой «Моторспорт.ТВ».