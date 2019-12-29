Motorsport.com слушает вас: выберите самую успешную марку 2019 года

Мы уже устраивали голосование за лучшую команду, а теперь хотим вас спросить, какая автомобильная компания добилась наибольшего успеха в гонках в 2019 году.

Mercedes. Немцы взяли шестой Кубок конструкторов в Формуле 1 подряд, что уже делает их фаворитами. А еще пришли в Формулу Е и после двух гонок начавшегося сезона 2019-2020 годов возглавили протокол в командном зачете.

Ferrari. Мы знаем, что в Формуле 1 Скудерия не побеждала давно. Но какие гонки без Ferrari? К тому же экипаж на Ferrari 488 выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе GTE Pro.

Toyota. У японцев выдался урожайный год. Победа в чемпионате WEC и в «24 часах Ле-Мана» в частности, победа в «Дакаре» и в «Шелковом пути». Выиграть командный зачет в ралли не удалось, но пилот Toyota Отт Тянак взял титул WRC.

Hyundai. Корейцы в 2019 году отняли у Toyota победу в командном зачете в чемпионате мира по ралли, а пилот на Hyundai Норберт Михелис стал чемпионом мира в туринге.

Porshe. Марка из Штутгарта выиграла прошлый сезон чемпионата гонок на выносливость WEC в зачете производителей GT и дебютировала в Формуле Е. А вот в Формулу 1 так и не пришла, хотя гибридный мотор сделала – он пригодится в «Ле-Мане».

Audi. Машины с четырьмя кольцами проиграли командный зачет в Формуле Е, но безоговорочно выиграли в DTM, показав превосходство над BMW и Aston Martin.