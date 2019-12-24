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Формула 1 / Реакция

Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?

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Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?
24 дек. 2019 г., 08:56

Голосуйте за самое главное гоночное зрелище прошедшего сезона.

Составить шорт-лист самых зрелищных гонок года, тем более с учетом большого разнообразия серий, нам оказалось очень непросто. И мы уже предвидим критику со стороны читателей в комментариях – так что смело предлагайте свои варианты. И все же, нам хочется узнать ваше мнение о том, какое событие из запомнившихся нам показалось вам самым зрелищным.

Гран При Германии Формулы 1. Дождевой Гран При – это всегда весело. Особенно когда дождь идет не постоянно, и значение тактики возрастает. В Германии Даниил Квят поднялся на подиум, Роберт Кубица заработал для Williams единственное очко в сезоне, а Льюис Хэмилтон чуть было не прервал серию из десятков очковых финишей подряд.

Финал WTCR на «Сепанге». В последней гонке турингового сезона Норберт Михелес стартовал с поула, с преимуществом в десять очков над стартовавшим вторым Эстебаном Герьери. Однако уже на старте Михелес откатился на четвертое место, а Герьери вышел в лидеры. Если бы гонщики так и финишировали, Михелис упустил бы титул. Но у Герьери начал перегреваться мотор, и он откатился в самый конец. В итоге Михелис стал чемпионом, финишировав только пятым.

Гонка MotoGP в Остине. Сезон 2019 года может показаться скучным хотя бы потому, что Марк Маркес во всех Гран При финишировал либо первым, либо вторым. Единственным исключением стала гонка в Остине, где Маркес упал и не финишировал вовсе. В итоге фанаты мотоспорта получили редкий в последние годы шанс всю гонку с замиранием сердца следить за тем, как Валентино Росси до последнего борется за победу.

Ралли Финляндия. На финский этап WRC отказались ехать сразу три пилота Hyundai: Себастьен Лёб, Дани Сордо и Андреас Миккельсен. И не зря – гонка стала триумфом для Toyota и фундаментом победы Отта Тянака в чемпионате. А кроме того, именно в Финляндии российский пилот Николяй Грязин одержал первую победу в категории WRC2 Pro.

«Дакар». Ралли-рейд прошел в Перу, исключительно в пустынных условиях. Не удивительно, что лучше всего себя там чувствовали пилоты из арабский стран, а победил Нассер Аль-Аттия на полноприводной Toyota. И, конечно, наши КамАЗы.

Этап Формулы Е в Париже. Парижская гонка стала первой в истории электрического чемпионата, прошедшейпод дождем. Участники стартовали за электромобилем безопасности, но это не уберегло их от многочисленных аварий, которые начались с самого первого круга и продолжались почти до самого финиша.

 

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Об этой статье

Серия Дакар , Формула 1 , Формула E , MotoGP , WRC , WTCR

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