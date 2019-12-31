Motorsport.com слушает вас: кто является гонщиком года?

Финальный опрос этого года. Кто лучший гонщик? Сразу уточним, что в список претендентов мы отобрали исключительно победителей различных чемпионатов.

Льюис Хэмилтон. В 2019 году пилот Формулы 1 выиграл шестой чемпионский титул. Больше выиграть удавалось только Михаэлю Шумахеру, и в 2020 году Льюис может повторить этот рекорд.

Марк Маркес. Мотогонщик также выиграл шестой титул, в MotoGP. И до рекорда Валентино Росси Маркесу, как и Хэмилтону, осталось выиграть всего один чемпионат. Но есть нюанс. Маркес в 26 лет достиг того же, что и Хэмилтон в 34 года. Так что у испанца впереди очевидно больше шансов стать самым великим гонщиком в истории.

Отт Тянак. Эстонец выиграл в WRC и стал первым в истории чемпионом мира по автогонкам из бывшего СССР.

Жан-Эрик Вернь. Бывший напарник Даниила Квята в Формуле 1 в этом году стал первым в истории двукратным чемпионом Формулы Е. И, к слову, признался, что уход из Ф1 стал лучшим моментом в его карьере.

Роберт Шварцман. Россиянин стал чемпионом Формулы 3, перешел в Формулу 2 и теперь является главной надеждой нашего автоспорта. К тому же Шварцман юниор Ferrari, и если все пойдет удачно, то скоро он сменит Кими Райкконена в Формуле 1. А там, глядишь, и еще одному бывшему чемпиону мира в красном комбинезоне пора будет на пенсию.

Фернандо Алонсо. Легендарный испанец в свои 38 лет вовсе не собирается на покой. В этом году он выиграл чемпионат гонок на выносливость WEC и «24 часа Ле-Мана» в частности, а уже 5 января стартует на ралли «Дакар».