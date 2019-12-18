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Формула 1 / Реакция

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным открытием года?

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Motorsport.com слушает вас: кто стал главным открытием года?
18 дек. 2019 г., 09:40

Голосуйте за гонщика, который больше других приятно удивил вас в 2019 году.

Мы отобрали пилотов, которые в 2019 году превзошли наши и, быть может, ваши ожидания. Теперь вам предстоит выбрать из них лучшего:

Карлос Сайнс. Испанец не первый год выступает в Формуле 1, однако в этот раз он провел свой лучший сезон, впервые поднялся на подиум и стал сильнейшим из гонщиков не топ-команд. В последнем Гран При Абу-Даби Сайнс совершил обгон на последнем круге и опередил Пьера Гасли в споре за шестую строчку в итоговом зачете пилотов.

Ландо Норрис. Официальным новичком года признан Алекс Элбон. Однако 19-летний Норрис впечатлил нас не меньше. Он выиграл у Сайнса квалификационную дуэль, был весьма быстр на трассе, не получил при этом ни одного штрафного балла и вообще зарекомендовал себя отличным парнем.

Фабио Куартараро. Лучший дебютант MotoGP 2019 года, Куартараро среди прочего отобрал у самого Марка Маркеса титул самого молодого обладателя поула в истории. И, выступая на клиентском мотоцикле Yamaha, по очкам оказался впереди Валентино Росси.

Роберт Шварцман. После 2019 года петербуржец Шварцман – главная надежда российского автоспорта. В финале чемпионата Формулы 3 в Сочи он взял титул, а в следующем году Роберт станет напарником Мика Шумахера в Формуле 2.

Шарль Леклер. Благодаря успешному выступлению за Alfa Romeo в 2018 году монегаск в 2019 попал в команду Ferrari. Все верили в талант Шарля, но мало кто ожидал, что он опередит по очкам своего напарника, четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттела. И выиграет больше всех квалификаций в сезоне.

Джейми Чедвик. В 2019 году состоялся первый сезон женского чемпионата W Series, и Чедвик уверенно взяла в нем титул. Она стала резервной гонщицей Williams и на сегодняшний день является наиболее вероятной претенденткой на место в пелотоне Формулы 1 в ближайшие годы.

 
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