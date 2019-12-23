Motorsport.com слушает вас: кто стал главным неудачником 2019 года?

Мы продолжаем прислушиваться к мнению наших читателей. Сегодня предлагаем выбрать вам самого невезучего из главных неудачников минувшего года. Итак, претенденты.

Роберт Кубица. Поляк вернулся в Формулу 1 спустя девять лет, в течении которых он залечивал травмы после аварии в ралли. И вчистую проиграл собственному неопытному напарнику по Williams Джорджу Расселлу. После чего ушел из чемпионата. Теперь, кажется, навсегда.

Хорхе Лоренсо. Трехкратный чемпион MotoGP провел 2017 и 2018 годы в составе Ducatti, причем под конец прикатался к итальянской технике и стал регулярно побеждать в гонках. Но в 2019-м он перешел в Honda и ни разу не финишировал выше 11-го места! При том, что его напарник Марк Маркес, напротив, весь год финишировал либо первым, либо вторым. В итоге Лоренсо завершил карьеру.

Нико Хюлькенберг. Когда-то Нико считался чуть ли не самым перспективным молодым немецким пилотом. Попав в Формулу 1, он показал себя стабильным и быстрым пилотом. Но звезд с неба не хватал, в топ-команды не попал, а в 2020-м оказался никому не нужен. За десять лет Хюлькенберг даже ни разу не побывал на подиуме.

Себастьян Феттель. В карьере Феттеля было два тяжелых года. 2014-й, когда он в Red Bull проиграл молодому напарнику Даниэлю Риккардо, после чего ушел в Ferrari. И 2019-й, когда уже в Ferrari оказался явно медленнее очередного молодого напарника Шарля Леклера. Феттель младше Хэмилтона, но сможет ли он выиграть еще хоть один титул – или немцу пора на пенсию?

Фернандо Алонсо. У испанца в этом году не все шло плохо. Так, он во второй раз выиграл «24 часа Ле-Мана» и в целом был успешен в серии WEC. Но свою последнюю заветную месту, победить в «Инди 500» и тем самым собрать «Тройную корону», Алонсо не осуществил. Причем самым обидным образом: он не сумел даже квалифицироваться для того, чтобы выйти на старт!

Пьер Гасли. После сильного прошлого сезона Гасли заработал право выступать за Red Bull. Где сразу стал колоссально уступать своему напарнику Максу Ферстаппену. После половины сезона Гасли сослали обратно в Toro Rosso. Где, правда, он тут же оклемался и вернулся к былой форме.



