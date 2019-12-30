Motorsport.com слушает вас: кто лучший российский гонщик года?
Голосуйте за самого успешного спортсмена из России.
Наконец, настало выбрать лучшего спортсмена из России. Благо на этот раз действительно есть из чего выбирать.
Даниил Квят. Самый очевидный выбор. Даниил в 2019 году вернулся в Формулу 1, в Германии заработал первый за 11 лет подиум для Toro Rosso, сохранил за собой место в Ф1 на 2020 год и вообще стал отцом.
Роберт Шварцман. Россиянин выиграл титул в Формуле 3 и перешел в Формулу 2, где на тестах сразу показал себя одним из лидеров чемпионата. Шварцман — участник молодежной программы Ferrari и через год-два вполне может сменить Кими Райкконена в Alfa Romeo.
Никита Мазепин. Прошлогодний вице-чемпион GP3 в этом году провел не самый сильный сезон в Формуле 2, но зато принял участие в тестах Ф1 в Барселоне и за рулем Mercedes установил лучшее время круга.
Тимур Тимерзянов. Наш пилот выступает в ралли-кроссе и в этом году он стал первым за всю историю россиянином, который выиграл этап чемпионата мира. Свою победу Тимерзянов одержал в Спа.
Эдуард Николаев. Пилот «КамАЗ-Мастер» в 2019 году в четвертый раз в своей карьере выиграл «Дакар» в зачете грузовиков. Чтобы побить рекорд Чагина, Николаеву нужно одержать еще три победы.
Айдар Нуриев. Молодой уроженец Казани в этом году выиграл чемпионат Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600.
А если у вас есть собственные варианты – благо, быстрых российских пилотов очень много, и в 2019-м они смогли проявить себя, – предлагайте их в комментариях.
Об этой статье
|Серия
|Дакар , Формула 1 , Формула 2 , Формула 3 , Ралли-Кросс
Motorsport.com слушает вас: кто лучший российский гонщик года?
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