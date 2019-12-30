Motorsport.com слушает вас: кто лучший российский гонщик года?

Наконец, настало выбрать лучшего спортсмена из России. Благо на этот раз действительно есть из чего выбирать.

Даниил Квят. Самый очевидный выбор. Даниил в 2019 году вернулся в Формулу 1, в Германии заработал первый за 11 лет подиум для Toro Rosso, сохранил за собой место в Ф1 на 2020 год и вообще стал отцом.

Роберт Шварцман. Россиянин выиграл титул в Формуле 3 и перешел в Формулу 2, где на тестах сразу показал себя одним из лидеров чемпионата. Шварцман — участник молодежной программы Ferrari и через год-два вполне может сменить Кими Райкконена в Alfa Romeo.

Никита Мазепин. Прошлогодний вице-чемпион GP3 в этом году провел не самый сильный сезон в Формуле 2, но зато принял участие в тестах Ф1 в Барселоне и за рулем Mercedes установил лучшее время круга.

Тимур Тимерзянов. Наш пилот выступает в ралли-кроссе и в этом году он стал первым за всю историю россиянином, который выиграл этап чемпионата мира. Свою победу Тимерзянов одержал в Спа.

Эдуард Николаев. Пилот «КамАЗ-Мастер» в 2019 году в четвертый раз в своей карьере выиграл «Дакар» в зачете грузовиков. Чтобы побить рекорд Чагина, Николаеву нужно одержать еще три победы.

Айдар Нуриев. Молодой уроженец Казани в этом году выиграл чемпионат Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600.

А если у вас есть собственные варианты – благо, быстрых российских пилотов очень много, и в 2019-м они смогли проявить себя, – предлагайте их в комментариях.