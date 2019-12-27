Motorsport.com слушает вас: какая новость стала главной в 2019 году?

В 2019 году произошло много всего важного. И это не только ожидаемые победы Хэмилтона и Mercedes в Формуле 1. Нам важно знать ваше мнение о том, какая новость стала самой главной для читателей Motorsport.com.

Открытие автодрома «Игора Драйв». Гоночных трасс в России по-прежнему немного, главная расположена в Сочи, вдали от двух столиц. У Москвы есть свой автодром под Волоколамском, а вот жителям Санкт-Петербурга приходилось ради зрелищ покидать родной регион. Теперь у них есть своя трасса, одна из лучших в стране.

Принятие регламента Ф1 2021 года. Новые технические правила кардинально меняют конструкцию болидов, возвращая им граунд-эффект. Кроме того, впервые вводится ограничение бюджетов команд, что должно лишить лидеров их преимущества.

Уход Citroen из WRC. Французская марка прочно ассоциировалась с успехами в ралли в последние десятилетия, и в этом году Себастьен Ожье до последнего боролся за титул. Но неожиданно Citroen решила уйти из чемпионата.

Фернандо Алонсо поедет на «Дакаре». В истории автоспорта было немало гонщиков Формулы 1, которые выступали в знаменитом ралли-рейде. Однако к Фернандо Алонсо особое внимание, учитывая его успехи в Ф1 и «Ле-Мане».

Возвращение Peugeot в «Ле-Ман». Наряду с Audi, Porsche и Toyota, французская марка Peugeot была главной в гонках на выносливость в 21 веке. Теперь она возвращается в новый класс гиперкаров.

Возвращение McLaren к моторам Mercedes. Сочетание двигателей Mercedes и шасси McLaren позволило Мике Хаккинену дважды выиграть чемпионат мира, а Льюису Хэмилтону взять свой первый титул. Опыты с Honda и Renault можно признать неудачными, так что именно с возобновлением сотрудничества с Mercedes связана надежда McLaren на возвращение в число топ-команд.



