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Формула 1 / Реакция

Motorsport.com слушает вас: какая команда стала лучшей в 2019 году?

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Motorsport.com слушает вас: какая команда стала лучшей в 2019 году?
26 дек. 2019 г., 08:31

Сравните достижения разных команд, участвующих в различных гоночных сериях, и выберете любимую.

Мы продолжаем интересоваться мнением наших читателей о том, каким им запомнился 2019 год. На сей раз предлагаем выбрать понравившуюся команду из тех, кто побеждал в различных гоночных сериях.

Mercedes F1. Немцы в шестой раз подряд выиграли Кубок конструкторов в Формуле 1 и сравнялись по этому показателю с Ferrari. Команда настолько успешно выступает в чемпионате, что, кажется, тем самым уже отпугивает поклонников, которым просто скучно болеть за заведомо известного победителя.

Toyota Gazoo Racing. После ухода заводской команды Porsche из чемпионата гонок на выносливость, у гибридных спортпрототипов Toyota фактически не осталось конкурентов в WEC. Даже правила дополнительного балласта, который все время подкладывают в машины Toyota, пока не смогли их замедлить.

DS Techeetah. Франко-китайскому коллективу в сезоне 2017-2018 годов не хватило двух очков для того, чтобы выиграть в командном зачете, но уже в 2018-2019 все сложилось максимально удачно. Techeetah выиграла свой первый титул и явно не намерена уступать его кому-то еще.

Hyundai Motorsport. Корейцы выступили в чемпионате ралли мощным фронтом и заслуженно завоевали командный титул. Если бы не блистательные выступления Отта Тянака на Toyota, то и титул в личном зачете достался бы гонщику на Hyundai. Именно поэтому корейская марка на следующий год переманила Тянака к себе.

Joe Gibbs Racing. В январе после продолжительной болезни скончался руководитель команды Joe Gibbs Racing, сын ее основателя Джей-Ди Гиббс. Это трагическое обстоятельство, однако, не помешало Joe Gibbs Racing выиграть пятый чемпионат NASCAR в командном зачете.

 

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Серия Дакар , Формула 1 , Формула E , NASCAR Cup , WEC , WRC

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