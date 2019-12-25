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Формула 1 / Реакция

Motorsport.com слушает вас: что стало главным разочарованием года?

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Motorsport.com слушает вас: что стало главным разочарованием года?
25 дек. 2019 г., 08:52

Голосуйте за событие, которое в 2019 году более всего вас расстроило.

У Льюиса Хэмилтона и Mercedes в 2019 году все сложилось более чем удачно. Еще лучше год провел Марк Маркес в MotoGP. Но как быть болельщикам других команд и пилотов? Если вы относитесь к таковым, то что стало для вас главным разочарованием года:

Провал Ferrari. В первой половине 2018 года Себастьян Феттель на равных спорил с Льюисом Хэмилтоном в чемпионате, а в феврале 2019 года Ferrari казались самыми быстрыми машинами на предсезонных тестах. Однако в 2019 году Скудерия с треском проиграла титул, не сумев ничего противопоставить Mercedes. Более того, красные пилоты пропустили вперед даже Макса Ферстаппена на Red Bull.

Алонсо в «Инди-500». В 2019 Фернандо Алонсо ушел из Формулы 1, но не из McLaren. Команда пообещала испанцу подготовить машину для «500 миль Индианаполиса» и помочь завоевать «Тройную корону». Увы, McLaren для «Инди-500» оказался настолько медленным, что не сумел даже квалифицироваться и не был допущен к старту.

Уход Нико Хюлькенберга. Один из самых талантливых немецких пилотов, который еще пару лет назад казался желанным гостем любой команды средней группы, к концу 2019 года внезапно оказался никому не нужен. Это настолько разочаровало болельщиков, что на финальном Гран При Абу-Даби они устроили флэшмоб и выбрали Хюлькенберга гонщиком дня.

Регламент 2021 года. О новых правилах много говорили, обещая существенно ограничить расходы команд и обязать их использовать множество стандартных деталей. В итоге регламент приняли на три месяца позже крайнего срока, ограничение бюджетов выглядит формальностью, а список унифицированных деталей сократили до минимума.

Выбор Хельмута Марко. Россиянин Даниил Квят вернулся в Формулу 1 с командой Toro Rosso и отлично начал сезон, выступая лучше своего напарника по команде, дебютанта Алекса Элбона. Однако во время летнего перерыва именно Элбона повысили в Red Bull, оставив Квята в младшей команде. В довершение пониженный в Toro Rosso Пьер Гасли в конце года поехал быстрее россиянина.

Провал Хорхе Лоренсо в Honda. Всего несколько лет назад Хорхе Лоренсо был единственным, кто мог бороться за титул с Марком Маркесом. В 2019 году оба чемпиона оказались в одной команде, на одинаковых мотоциклах. К разочарованию поклонников Лоренсо, он проиграл Маркесу со столь разгромным счетом, что был вынужден завершить карьеру.

 

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