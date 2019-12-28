Motorsport.com слушает вас: что стало главным курьезом года?

Мир гонок не обходится без курьезных моментов. Были они в уходящем году. Какой, на ваш взгляд, самый нелепый?

«Участие» Фернандо Алонсо в «500 милях Индианаполиса». Алонсо побеждал в Гран При Монако, в «24 часах Ле-Мана», и если бы выиграл Indy 500, то стал бы вторым гонщиком в истории (после Грэма Хилла), кто завоевал бы «Тройную корону». Однако команда McLaren настолько неважно подготовила для испанца болид, что по итогам квалификации он даже не попал на старт.

Разворот Роберта Кубицы в Монако. На узкой городской трассе в Монте-Карло Кубица ехал 16-м, когда его сзади поддел и развернул Антонио Джовинаци. В итоге болид Williams заблокировал трассу и создал пробку из Джовинацци, Хюлькенберга, Расселла и Леклера. Для того, чтобы вернуться в гонку, Кубице пришлось довольно нелепо совершить классический для экзаменов на водительские права разворот в три приема.

Квалификация Шарля Леклера в Монако. В предыдущем абзаце у вас, возможно, возник вопрос, как же Леклер оказался позади Кубицы? Все просто: в первой части квалификации пилот Ferrari проехал быстрый круг, после чего команда не выпустила его на трассу для второй попытки. В итоге соперники прибавили, время Леклера оказалось только 16-м, и он не прошел в Q2.

Роберт Кубица заработал очко. Единственное очко команде Williams в сезоне 2019 года принес Роберт Кубица на Гран При Германии. Для этого потребовались дождь, сход некоторых топ-пилотов, дисквалификация Alfa Romeo и авария напарника поляка по команде Джорджа Расселла.

Столкновение пилотов Ferrari в Бразилии. К Гран При Бразилии Шарль Леклер и Себастьян Феттель потеряли шансы на титул, но кто-то из них все еще мог занять третье место в чемпионате. Однако за несколько кругов до финиша гонщики Ferrari столкнулись и не заработали важные очки, а третьим по итогам года стал Макс Ферстаппен.

Ралли Австралия. Финальный этап чемпионата WRC должен был поставить точку в спорте Hyundai и Toyota за победу в зачете производителей. Однако битва не состоялась из-за пожаров, охвативших юг континента. Hyundai отпраздновала победу без борьбы на последнем этапе.