Motorsport.com рекомендует: 20 интересных статей, которые нужно прочитать перед Гран При Австралии
Вопреки всем эпидемиям сезон Формулы 1 2020 года начнется на этой неделе. За последние недели в прессе столько писали об отменах различных гонок, что пропустить пару достойных статей о предстоящем чемпионате было несложно. Давайте наверстывать: мы собрали коллекцию из 20 по-настоящему стоящих материалов, которые помогут скрасить ожидание перед Гран При Австралии
Новые машины – это всегда интересно. Держите концентрат из четырех историй о том, какими будут болиды 2020 года:
Технический анализ: главные тенденции Ф1 2020 года
Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид
Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS
Технический анализ: правда ли, что новая Racing Point – это клон Mercedes
Перед Гран При Австралии все говорят о Ferrari – и это неслучайно. Вот три материала, которые помогут вам поддержать разговор о новом автомобиле Скудерии:
Технический анализ: что мы увидели на презентации нового болида Ferrari
10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы
Как Ferrari попыталась решить проблемы 2019 года. Анализ Джорджо Пиолы
Разумеется, главное событие последней недели – это скандал вокруг соглашения FIA с Ferrari. Перед вами хроника событий в трех актах:
Среди участников есть не только Ferrari, но и российский гонщик Даниил Квят. У него тоже многое изменилось:
Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом
Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята
Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост
Мнение: почему в AlphaTauri Квяту будет лучше, чем в Toro Rosso
Углубимся в технику: система DAS от Mercedes – это прорыв в формульных технологиях. Объясняем, из-за чего весь сыр-бор:
Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?
Технический анализ: хитрая новинка Mercedes в ответах на семь простых вопросов
Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS
Ну и не забывайте, что машины Формулы 1 2020 года уже ездили по трассе – на тестах. Вот как это было:
Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор
Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?
Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Автор
|Редакция Motorsport.com
Motorsport.com рекомендует: 20 интересных статей, которые нужно прочитать перед Гран При Австралии
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