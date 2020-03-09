Новые машины – это всегда интересно. Держите концентрат из четырех историй о том, какими будут болиды 2020 года:

Технический анализ: главные тенденции Ф1 2020 года

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

Технический анализ: правда ли, что новая Racing Point – это клон Mercedes

Перед Гран При Австралии все говорят о Ferrari – и это неслучайно. Вот три материала, которые помогут вам поддержать разговор о новом автомобиле Скудерии:

Технический анализ: что мы увидели на презентации нового болида Ferrari

10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы

Как Ferrari попыталась решить проблемы 2019 года. Анализ Джорджо Пиолы

Разумеется, главное событие последней недели – это скандал вокруг соглашения FIA с Ferrari. Перед вами хроника событий в трех актах:

Среди участников есть не только Ferrari, но и российский гонщик Даниил Квят. У него тоже многое изменилось:

Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом

Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята

Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

Мнение: почему в AlphaTauri Квяту будет лучше, чем в Toro Rosso

Углубимся в технику: система DAS от Mercedes – это прорыв в формульных технологиях. Объясняем, из-за чего весь сыр-бор:

Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

Технический анализ: хитрая новинка Mercedes в ответах на семь простых вопросов

Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS

Ну и не забывайте, что машины Формулы 1 2020 года уже ездили по трассе – на тестах. Вот как это было:

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?

Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне