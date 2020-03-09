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Motorsport.com рекомендует: 20 интересных статей, которые нужно прочитать перед Гран При Австралии
Автор:
9 мар. 2020 г., 13:54

Вопреки всем эпидемиям сезон Формулы 1 2020 года начнется на этой неделе. За последние недели в прессе столько писали об отменах различных гонок, что пропустить пару достойных статей о предстоящем чемпионате было несложно. Давайте наверстывать: мы собрали коллекцию из 20 по-настоящему стоящих материалов, которые помогут скрасить ожидание перед Гран При Австралии

Новые машины – это всегда интересно. Держите концентрат из четырех историй о том, какими будут болиды 2020 года:

Технический анализ: главные тенденции Ф1 2020 года

Технический анализ: как в Mercedes улучшили чемпионский болид

Технический анализ: что придумали в Red Bull для борьбы с DAS

Технический анализ: правда ли, что новая Racing Point – это клон Mercedes

Перед Гран При Австралии все говорят о Ferrari – и это неслучайно. Вот три материала, которые помогут вам поддержать разговор о новом автомобиле Скудерии: 

Технический анализ: что мы увидели на презентации нового болида Ferrari

10 отличительных особенностей новой Ferrari Формулы 1: анализ Джорджо Пиолы

Как Ferrari попыталась решить проблемы 2019 года. Анализ Джорджо Пиолы

Разумеется, главное событие последней недели – это скандал вокруг соглашения FIA с Ferrari. Перед вами хроника событий в трех актах:

FIA завершила расследование легальности мотора Ferrari. И никому не скажет о результатах
Семь команд осудили соглашение FIA с Ferrari
FIA ответила командам: нарушения у Ferrari не найдены, но подозрения остались

Среди участников есть не только Ferrari, но и российский гонщик Даниил Квят. У него тоже многое изменилось:

Первую машину AlphaTauri показали миру. Квят теперь весь в белом

Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята

Сезон-2020 будет решающим в карьерах Квята и Гасли? Отвечает Тост

Мнение: почему в AlphaTauri Квяту будет лучше, чем в Toro Rosso

Углубимся в технику: система DAS от Mercedes – это прорыв в формульных технологиях. Объясняем, из-за чего весь сыр-бор:

Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

Технический анализ: хитрая новинка Mercedes в ответах на семь простых вопросов

Анализ: что появилось в передней подвеске Mercedes в связи с внедрением DAS

Ну и не забывайте, что машины Формулы 1 2020 года уже ездили по трассе – на тестах. Вот как это было:

Анализ тестов: Red Bull наступает на пятки Mercedes, а у Honda самый надежный мотор

Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?

Кто проехал больше всех? Статистика предсезонных тестов Ф1 в Барселоне

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии Билеты
Автор Редакция Motorsport.com

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12 мар. - 15 мар.
Первая тренировка Старт через
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Сессия Дата
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 Содержание
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чт 12 мар.
пт 13 мар.
21:00
12:00
Вторая тренировка
пт 13 мар.
пт 13 мар.
01:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
02:00
17:00
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вс 15 мар.
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