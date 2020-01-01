Моторист Mercedes: Honda прогрессирует быстрее Ferrari

Энди Коуэлл, управляющий директор занимающейся созданием моторов Ф1 компании Mercedes AMG HPP, стал очередным гостем подкаста, который записывают журналисты британского издания Motorsport Magazine. В своем выступлении британец высоко оценил работу соперников из Honda в последние два сезона.

«Они делают огромные инвестиции в свою программу и очень активно работают, чтобы добиться поставленной цели. В этом году они совершенствуют свои двигатели быстрее всех – в частности, они на порядок быстрее Ferrari по темпам прогресса, по графику подготовки обновленных узлов и деталей. И это все дает очевидные результаты на трассе. То, как выстроена их работа, как они принимают решения – это все заметно в том числе со стороны. И я предвкушаю отчаянную борьбу с Red Bull и Honda в следующем году».

Коуэлл также поделился впечатлениями от обнародованных в конце сезона новых технических требований к машинам Формулы 1 – требований, которые вступят в силу в 2021 году. Касающийся двигателей регламент изменился незначительно – и моторист отнесся к этому с пониманием.

«Я инженер, и мне нравится решать новые задачи, принимать вызов, искать новые решения – поэтому мне, конечно, хотелось бы более серьезных изменений в правилах. Но в то же самое время я вижу, что у Формулы 1 сейчас все хорошо, что существующая конфигурация силовых установок оказалась очень удачной – и сохранение нынешних техтребований в течение еще нескольких лет может сделать борьбу более плотной. Так что, я могу подождать года до 2026-го, когда требования к двигателям наверняка заметно изменятся».