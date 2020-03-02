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Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку

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Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку
Автор:
, ответственный редактор
2 мар. 2020 г., 12:20

По ходу финального для тестов Ф1 эксперты заметили: в медленном десятом повороте каталонской трассы гонщики Red Bull словно бы не отпускают до конца акселератор. Разбираемся, в чем дело

Десятый поворот «Каталуньи» расположен в конце задней прямой. Это самый медленный вираж автодрома в Барселоне. Обычно пилоты преодолевают его на третьей передаче, сбрасывая скорость ниже 100 км/ч. И любой, кто оказался бы в этом месте трассы во время зимних тестов, сразу бы выделил Honda на Red Bull RB16. По звуку.

Нет никаких сомнений, что дело тут не в самом моторе. Это лишь инструмент в руках Эдриана Ньюи и японских инженеров, которые, похоже, нашли некий новый способ получить преимущество за счет выхлопных газов. Что же это может быть?

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Начнем с фактов: если все остальные пилоты тормозили на прямой перед десятым поворотом и на протяжении какого-то времени двигались с полностью отпущенным газом, у Макса Ферстаппена, который двигался словно по рельсам, двигатель явно «ворчал» громче. Словно пара цилиндров еще продолжала работу. 

Разумеется, в голову сразу пришли воспоминания о «выдувном» диффузоре Red Bull. В 2011 и 2012 годах Себастьян Феттель был просто непобедим за рулем машины, которой добавляла до секунды с круга хитрая система подачи отработанных газов в диффузор. Она увеличивала прижимную силу в поворотах. 

Red Bull RB8 ~ чемпионская машина Себастьяна Феттеля 2012 год

Red Bull RB8 – чемпионская машина Себастьяна Феттеля, 2012 год

Фото: Motorsport Images

Правда, тогда в Ф1 использовались «атмосферные» моторы V8 объемом 2,4 литра – они выдавали мощный поток выхлопа, который позволял после точной настройки режимов добиваться существенного эффекта. Если немного упрощать технологию, ее суть в том, что дроссель в любой ситуации оставался немного приоткрытым, обеспечивая нужное количество отработанных газов. 

Сейчас реализовать подобную схему невозможно. Во-первых, FIA строго регламентировала расположение выхлопной трубы таким образом, чтобы она в самой минимальной степени влияла на диффузор. Во-вторых, переход к гибридным силовым установкам привел к тому, что большую часть энергии у продуктов сгорания отбирает турбина.  

Собственно, именно поэтому нынешние моторы Ф1 по громкости работы мотора и рядом не стоят с тем, что было до 2014 года. 

Il motore Honda della Red Bull Racing RB 16 con i due scarichi wastegate montati su quello centrale

На этом кадре видна конфигурация выхлопа Red Bull RB16 – две трубы малого диаметра идут поверх основной

Фото: джорджо Пиола

Что же придумали в Red Bull и Honda? Как известно, прежде мотористы Ferrari и Renault уже пробовали задействовать выхлоп для повышения аэродинамической эффективности. Главным инструментом им служили две «звуковые» трубки малого диаметра, введенные правилами с 2016 года. Размещая их особым образом, действительно можно повысить связность диффузора с задним крылом, особенно на малой скорости.

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Безусловно, этот эффект не идет ни в какое сравнение с прежними «выдувными» диффузорами. Но в Формуле 1 все отлично знают, что следует использовать любую возможность стать еще хоть чуточку быстрее. 

По всей видимости, в Red Bull и Honda научились в тех ситуациях, когда нет нужды нагружать мотор, задействовать компрессор силовой установки с помощью электрической энергии от мотор-генератора MGU-H и таким образом ускорять поток выхлопных газов. 

Но самое интересное в другом. Компрессор нагнетает больше воздуха в цилиндры, поршень сжимает его, затем переправляет в выпускной канал, где поток раскручивает турбину, а та – компрессор. Воздух активно расходуется, попадая в выхлопную трубу с большой энергией. И все это происходит без расхода топлива!

Сам по себе акселератор при этом полностью закрыт, от пилота не требуются дополнительные ухищрения. После первоначальной активации от MGU-H «система разгона воздуха» начинает работать сама, добавляя машине аэродинамической эффективности в медленном повороте. А мотор из-за этого издает не такой звук, как у соперников.  

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 durante un pit stop

Тренировка пит-стопа, Алекс Элбон, Red Bull RB16

Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Разумеется, в действительности все намного сложнее, чем в нашем описании. Требуется точно рассчитать картографию работы силовой установки, чтобы не пострадала мощность, и учесть множество всевозможных факторов. 

Но этот пример наглядно показывает, чего могут добиться команда и моторист совместными усилиями, если между ними возникают правильные взаимоотношения. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Местонахождение Каталунья
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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