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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Мотор Норриса остался цел после аварии в Спа

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Проверки, проведенные после Гран При Бельгии, подтвердили – субботнее происшествие в Красной воде не повредило силовую установку

Мотор Норриса остался цел после аварии в Спа

В преддверии этапа в Спа на McLaren Ландо Норриса поставили новый двигатель – третий и последний из тех, что можно использовать без штрафа по ходу чемпионата. 

В квалификации британец был быстр на мокрой трассе, но не удержал машину под контролем в повороте Красная вода, после чего оказался в больнице.

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Команда из предосторожности вернула на восстановленную машину второй мотор, при этом выразив надежду, что новый получится использовать в дальнейшем.

В преддверии голландского Гран При глава McLaren Андреас Зайдль рассказал, что проведенные проверки не выявили в том двигателе, что был на машине в момент аварии, никаких повреждений.

«После исследования все выглядит хорошо, – сказал немец. – В любом случае окончательный ответ вы можете получить только тогда, когда поставите мотор на шасси и отправите машину на трассу. Но пока все, что делали наши коллеги из HPP (моторного подразделения Mercedes – прим.ред.), указывает, что можно не ожидать каких-то проблем или поломок

При этом, так как трасса в Зандворте довольно медленная, в McLaren решили оставить Норрису на ближайший этап второй двигатель, а третий вернуть для скоростной Монцы.

Зайдль также рассказал, что довольно неприятная, если смотреть на кадры видео, авария Ландо в Спа на удивление обошлась без серьезных последствий.

«Думаю, нам повезло с углом первоначального удара, потому все обошлось не так плохо, – сказал глава McLaren. – Монокок мы тоже сможем использовать дальше. Повреждения в области силовой установки оказались не столь серьезными, как можно было подумать. Собственно, именно по этой причине и сам Ландо не получил серьезных повреждений».

Если бы команде потребовалось поставить Норрису четвертый мотор, это привело бы к штрафной перестановке по решетке.

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