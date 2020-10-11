Мотор на машине Боттаса сломался в первой же гонке

Команда Mercedes пока не может назвать точной причины, которая привела к сходу Валттери Боттаса с трассы на Гран При Айфеля. Инженеры предполагают, что проблемы возникли с блоком MGU-H – то есть турбиной и состыкованным с ней мотор-генератором, – однако точный ответ команда ожидает получить только после тщательного изучения силовой установки.

Нюанс ситуации в том, что перед началом уик-энда на обе машины команды Mercedes были установлены совершенно новые силовые установки – таким образом, в случае с двигателем на автомобиле Боттаса проблемы возникли в первой же гонке.

«Это стало одной из главных причин того, что мы попросили Валттери заехать в боксы, – прокомментировал ситуацию руководитель коллектива Тото Вольф. – Тот факт, что шансов побороться за очки уже не было, конечно, тоже сыграл свою роль. Но еще важнее было не допустить повреждения двигателя. А сейчас важно докопаться до источника проблем».

Сам Боттас после финиша заявил, что неисправность стала для него настоящим ударом – из-за того, что шансы на завоевание чемпионского титула резко снизились. «Я не мог в это поверить поначалу, – рассказал пилот журналистам. – Теперь, судя по всему, отставание от Льюиса стало слишком большим. И чтобы вернуться в борьбу за титул, требуется настоящее чудо. Но, как и всегда, сдаваться я не собираюсь. Буду по-прежнему ставить планку как можно выше и делать свою работу как можно лучше».