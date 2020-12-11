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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Мотор Mercedes теперь можно завести без помощи механиков

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Мотор Mercedes теперь можно завести без помощи механиков
Автор:
, Главный редактор

Создатели чемпионских моторов все-таки решили не выделяться на фоне конкурентов

По ходу последних двух месяцев у силовой установки Mercedes появилась функция запуска без помощи со стороны. Такой вывод можно сделать на основании слов Тото Вольфа о ходе пятничных тренировок Гран При Абу-Даби.

«Сцепление сработало не так, как планировалось – машина заглохла и не завелась вновь, – прокомментировал руководитель Mercedes задержку с выездом Льюиса Хэмилтона из боксов по ходу одной из сессий. – Льюис перезагрузил систему и после этого смог завести мотор. Над этой возможностью мы работали некоторое время – с другими моторами так можно было поступать и раньше».

Мотор-генератор MGU-K, появившийся на автомобилях Формулы 1 после перехода на гибридные силовые установки, может играть роль отсутствующего на болидах (с целью экономии веса) стартера. Такая схема реализована на силовых установках других производителей – а вот чемпионские болиды до недавнего времени можно было завести только с посторонней помощью. В частности, еще на Гран При России в конце сентября это сказалось на выборе командой шин для второго сегмента квалификации.

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Также Вольф сообщил, что команда теперь застрахована от неразберихи во время пит-стопов, которая неделю назад лишила Mercedes дубля на Гран При Сахира. «Мы с этим разобрались. У нас теперь есть пара запасных способов, которые гарантируют, что все пойдет как надо», – сообщил Вольф журналистам.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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