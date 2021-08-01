Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

Столкновение с Льюисом Хэмиотоном и удар о барьер с перегрузкой в 51g заставили команду Red Bull заменить шасси Максу Ферстаппену. В отношении двигателя все было не столь очевидно – его решено было испытать в пятничных тренировках Гран При Венгрии, чтобы сделать вывод о возможности дальнейшего использования.

После проверок представители Honda объявили, что все компоненты в порядке, потому гонщик сможет использовать их в дальнейшем по ходу сезона. Однако утром в воскресенье ситуация приняла неожиданный оборот: стало известно, что в Red Bull предпочли все же заменить мотор на машине голландца.

В чем же причина столь неожиданной перемены? В официальном заявлении Honda говорится об обнаруженной трещине в блоке внутреннего сгорания. Есть основания говорить, что речь идет о повреждении, полученном в Сильверстоуне, которое не влияет напрямую на работу мотора, но сказывается на его креплении к шасси и структурной целостности автомобиля.

«Мы очень внимательно осмотрели силовой агрегат Макса на базе в Сакуре, – цитирует представителя Honda RacingNews365. – Мы проверили области сильных ударов и заменили детали с визуальными повреждениями в результате аварии.

Но правила не позволили нам снять пломбу FIA и разобрать силовой агрегат, чтобы осмотреть каждую деталь. Мотор выглядел хорошо во время тренировок, но после квалификации мы обнаружили трещину.

Эта трещина находится в области, близкой к шасси, где до того мы не увидели никаких повреждений. Мы полагаем, что трещина стала следствием чрезвычайно сильного удара в результате аварии.

При этом двигатель можно будет использовать в дальнейшем по ходу тренировок».

Слухи из паддока говорят о болте крепления мотора к шасси, который не только обломился, но и повредил крепежное место. Устранить такую поломку фактически невозможно. Так как мотор крепится на нескольких болтах, отсутствие одного из них вполне допустимо в тренировках, однако в квалификации и гонке может приводить к потере времени круга.

Ферстаппен не получил штраф в Венгрии, однако его вероятность в последующих гонках заметно выросла.

Как признался глава RBR Кристиан Хорнер в интервью Sky Sports, невозможность использовать поврежденный двигатель заметно осложнит для команды продолжение сезона, так как будет очень сложно избежать наказания за перерасход компонентов в осенних Гран При.