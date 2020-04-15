Мосли: сезон-2020 в Формуле 1 надо отменять

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун недавно заявил, что серия сможет провести чемпионат-2020, даже начав его в октябре. На данный момент старт сезона планируется на конец июня, однако ряд экспертов сомневается, что удастся начать турнир до конца лета.

Бывший президент FIA Макс Мосли уверен, что, постепенно сдвигая даты начала сезона и отказываясь отменять чемпионат, Ф1 наносит удар по организаторам этапов.

«Сезон-2020 надо отменять, – заявил Мосли агентству DPA. – Тогда организаторы смогли бы принять нужные меры. А сейчас они в непонятной ситуации и многие из них теряют деньги. Если мы будем ждать, то рискуем ухудшить ситуацию, не будучи уверены, что что-нибудь заработаем».

Мосли также не считает возможным проводить гонки без зрителей: «Это стало бы финансовой катастрофой для большинства организаторов. Нет никаких гарантий, что сезон начнется в июле. Это становится все менее вероятным. Поэтому FIA и владельцам было бы лучше действовать сейчас и реорганизовать чемпионат, чтобы дать ему более прочный финансовый фундамент в будущем. Пока мы не знаем, как будет развиваться пандемия, у нас не может быть рационального плана для Ф1».