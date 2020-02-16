Быстрее Ferrari: 7 гоночных машин мощнее Формулы 1

В 2019 году мощность машин Формулы 1 перевалила за тысячу лошадиных сил. Больше всего отличаются двигатели Ferrari. За счет этого гонщики Scuderia Шарль Леклер и Себастьян Феттель так хороши на трассах с длинными прямыми.

Формулу 1 называют Королевскими автогонками — и если говорить о времени прохождения круга, то болиды Ф1 и впрямь окажутся самыми быстрыми четырехколесными машинами на планете. Но вовсе не самыми мощными. Вот семь гоночных дисциплин, в которых отдача двигателей выше, чем в Формуле 1.

1.Кольцевые гонки грузовиков

Знаете почему в Америке ездят большие грузовики с капотами, а в Европе — без? Дело в дорожных стандартах. В США развязки и эстакады шире, а максимальная длина грузовика с полуприцепом может быть больше. В Европе требования другие: чтобы вписаться в местные нормы, грузовики укорачивают. Поскольку длина фуры с контейнером едина по всей планете, укорачивать приходится сам седельный тягач.

В результате такой селекции в Европе выжили семь крупных марок тяжелых грузовиков. Кто из них круче? Ответ могут дать гонки!

Такие соревнования называются Европейским чемпионатом по гонкам грузовиков, на английском это звучит как FIA ETRC. Гоняются, к счастью, без фур. Но даже без прицепа такой монстр весит более пяти тонн. Чтобы гоночная махина двигалась быстрее, чем в час пик на МКАДе, двигатели форсируют до 1200 л.с. Это на самом деле не так просто, так как правила запрещают видимый дым из выхлопных труб. То есть коптить как старые дакаровские «КамАЗы» нельзя: солярку, а точнее биодизель, требуется дожигать.

С 30 км/ч в повороте до 160 км/ч на прямой гоночные тягачи разгоняются за шесть секунд. Быстрее нельзя — максимальная скорость ограничена в целях безопасности. Несколько лет назад этапы ETRC проводились в России на Смоленском кольце. Последний раз гонка там прошла в 2013 году.

Кстати, спортивные грузовики бывают и мощнее. Несколько лет назад Volvo сделала тягач мощностью 2400 л.с, который разгоняется до 276 км/ч.

2.Дрифт

Что такое дрифт? Если кратко – фигурное управление автомобилем в скольжении. Победитель здесь выявляется не по чистой скорости, а по мастерству исполнения. Значит, мощность не так и важна?

С одной стороны так и есть. Большинство участников строят машины на основе легких праворульных купе Nissan Silvia с относительно скромными двухлитровыми турбодвигателями.

Однако тот факт, что только за счет мощности победить невозможно, привел к тому, что технический регламент практически никак не сдерживает фантазию инженеров в подкапотном пространстве. Главное, чтобы привод был строго задний, а мотор стоял спереди.

В итоге среди участников можно встретить пилотов на машинах под 1350 л.с. Самые мощные варианты получаются из Dodge Viper. Это логично, учитывая, что базовый двигатель там — 8,3-литровый V10. На который никто не запрещает поставить механический нагнетатель.

Есть варианты и на основе моторов General Motors Small Block, то есть маленьких V8. Маленькими по американским меркам считаются двигатели объемом 7,4 литра. В стоке такой мотор в семилитровом виде используется, например, на Chevrolet Corvette. В теории, Small Block можно форсировать до 2,5 тысяч лошадиных сил, но в дрифте и половины от этой цифры будет за глаза.

В чемпионатах по всему миру встречаются и совсем экзотические варианты. Как вам, например, Mazda MX5 с четырехроторным турбированным двигателем конструкции Ванкеля от побеждавшей в Ле-Мане Mazda 787B? Который форсировали до 1200 л.с.? В азиатской Формуле Дрифт есть и такая.

3.NIO EP9

Строго говоря, это не совсем гоночный автомобиль в том смысле, что ни в каких гонках он не участвует. С другой стороны, и серийным спорткаром его не назовешь.

EP9 – это электрический суперкар, который был создан китайской компанией NIO с целью установления всевозможных рекордов в классе электрокаров. Поскольку спортивные электрокары только начинают появляться, соперников EP9 в свое время не нашлось. Всего сделано шесть таких машин, и лишь в отдельных странах они были омологированы для движения по дорогам общего пользования.

Под капотом… да нет там никакого капота. Есть четыре мотора непосредственно у каждого колеса. Их суммарная мощность – один мегаватт или в более привычных единицах измерения – 1360 л.с.

NIO действительно установил несколько рекордов, правда продержались они не долго. В 2019 году на трассе «Нюрбургринг» время EP9 было разгромлено другим электрокаром — Volkswagen I.D. R, который привез китайской машине на «Северной петле» аж 40 секунд! И это при том, что EP9 в два с лишнем раза мощнее I.D. R. Так что мощность — еще не все.

К слову, на подходе еще более дикие электрические гиперкары. Это хорватский Rimac C_Two, британский Lotus Evija и, наконец, второе поколение Tesla Rodster. Что их объединяет? Мощность от 1900 до 2000 л.с, а также способность разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

На практике это означает, что вы сможете купить и использовать на дорогах общего пользования машины, которые в гонке по прямой обгонят болид Формулы 1. Правда, в поворотах они же бесконечно отстанут: батарея – это тяжелая ноша. Но хотя бы Грета Тунберг останется вами довольна.

4.Formula Offroad

Да, есть и такая. И придумали ее, вы не поверите, в Исландии. Говорят, когда-то викинги были самыми отмороженными жителями Европы. Грабили, убивали, насиловали – ну, вы знаете. Потом приняли христианство, остепенились и убивать в массе своей перестали. Но как-то же надо развлекаться?

Итак, берем все тот же двигатель GM Small Block. В паре с автоматической (!) коробкой передач – есть у американцев достаточно надежные, для груженых пикапов. Форсируем все это и ставим на легкое полноприводное багги.

А потом стараемся въехать на почти отвесную горку. Или…. Движемся по воде аки посуху – за счет вращения зубастых колес машина не тонет, пока не отпускаешь газ. В общем, выглядит такая Формула точно не хуже какого-нибудь Гран При Франции.

Какова мощность? До 1600 л.с. Впрочем, ограничений по регламенту нет.

Как нет и дифференциалов! Точнее, они заварены. Все четыре колеса всегда вращаются строго с одинаковой скоростью. По прямой это не плохо, но поворачивает такая техника со скрипом. Скрипом черного исландского вулканического песка под колесами.

5.Дрэг-рейсинг

Знаете сколько можно выжать из семилитрового мотора Chrysler конструкции полувековой давности? Нижневального, с двумя клапанами на цилиндр. Не гадайте, мы скажем. Более 11 тысяч лошадиных сил. Столько выдают моторы машин в соревнованиях по дрэг-рейсингу в самой мощной категории Top Fuel.

Как этого добиться? Берете мотор Chrysler, измеряете его и выкидываете. Затем находите здоровенный кусок кованного алюминия и обрабатываете его надфилем до тех пор, пока он не станет похож на блок Chrysler V8. Насчет надфиля мы конечно шутим, а про цельный кусок кованного алюминия – ни разу.

Остальные детали также делаются штучно, включая титановые поршни с тефлоновым покрытием. Но общая конструкция нижневального мотора Chryser остается неизменной.

Добавьте к этому систему впрыска смеси нитрометана и метанола, а также механический нагнетатель воздуха размером с еще один двигатель. От системы охлаждения можно отказаться: за несколько секунд работы мотор перегреться не успеет.

Зато после каждого заезда двигатель перебирается. Вручную. И да – мощность в 11 000 л.с. приблизительна, ибо стенда, который бы не разлетелся на части при замере, еще не сделали.

6.Трактор тащит сани

Если вы служили во флоте на ракетном катере, то, возможно, сталкивались с мотором Звезда М503. Дизель, 42 цилиндра, соединенных как бы звездой из семи рядных «шестерок». Стоковая мощность – около 4 тысяч л.с.

Так вот, есть люди, которые берут этот атмосферный мотор, ставят на него наддув и получают гоночную силовую установку мощностью 12 тысяч л.с. Особо популярно это занятие в Нидерландах; на английском соревнование знают под именем Tractor Pulling

На деле речь идет о достаточно понятных соревнованиях – тягании саней трактором по 100-метровой прямой. Сани, однако, не простые. В их задней части установлены колеса, а спереди они скребутся по земле металлической плитой. При этом особый механизм перемещает груз на санях вперед, так что чем ближе к финишу, тем сильнее сопротивляются сани. Их общий вес может превышать 28 тонн.

Тот, кто протянет наиболее тяжелые сани как можно дальше, побеждает. В идеале дотащить их именно до конца 100-метровой прямой, но удается это не всем.

Казалось бы, что тут такого? В любой деревне можно устраивать.

Так и делали, постепенно совершенствуя эти самые гоночные тракторы. Пока не дошли до каких-то невероятных монстров. Кстати, советский М503 – еще не самый экзотический мотор. Некоторые умельцы предпочитают газотурбинные двигатели от вертолетов Ми-8. И не один, а сразу несколько. Импортные силовые агрегаты тоже в цене, в прямом и переносном смысле. Американцы любят все тот же GM Small Block: их ставят штуки три разом, а то и семь.

7.Наземные рекорды скорости

Наконец, мы дошли до точки. До самых мощных и быстрых машин на свете. В самом прямом смысле. До техники, которая специально создается, чтобы установить планетарный рекорд скорости.

Возможности поршневых моторов тут уже давно исчерпаны. До последнего времени рекордные прототипы строили на основе авиационных турбореактивных двигателей. Действующий рекорд – 1228 км/ч. Он был установлен на прототипе Trust SSC в 1997 году.

Однако прямо сейчас развивается проект машины Bloodhound LSR, которая должна как минимум побить этот рекорд, а как максимум разогнаться до 1000 миль в час – это 1609 км/ч.

Пока прототип тестируют с турбореактивным двигателем Rolls-Royce от истребителя EJ200. А для рекорда на него поставят еще и дополнительные твердотопливные ракетные двигатели с жидким окислителем.

Вопрос о мощности заставил нас помучиться. Турбореактивный Rolls-Royce развивает примерно 54 тысячи лошадиных сил. А реактивные двигатели характеризуются тягой, которая в сумме с мотором от EJ200 составит 212 тысяч ньютонов.

О том, как это пересчитать в лошадиные силы, в интернете написано много всего сомнительного. Но наш очень грубый подсчет по методу сферического коня в вакууме в конце концов привел к цифре 128 тысяч л.с. в сумме. Мы не уверены, что не ошибаемся, но знаем одно: для привода топливных насосов этих реактивных двигателей будет использоваться пятилитровый V8 от Jaguar мощностью 550 л.с.

P.S.

Пожалуй, стоит уточнить, что современные моторы Формулы 1 не являются самыми мощными в истории чемпионата. Считается, что наибольшей отдачей обладали гоночные моторы BMW M12/M13 1980-х годов. В квалификационном режиме они выдавали около 1400 лошадиных сил.

Самое удивительное, что основой для этих гоночных моторов служил серийный чугунный блок цилиндров двигателя M10, разные модификации которого использовались в дорожных машинах BMW c 1961 года и до конца 80-х. То есть баварцы с помощью турбонаддува и крепких немецких выражений выжали почти полторы тысячи лошадей из полуторалитровой рядной «четверки»!

Вы удивитесь еще больше, когда узнаете, что именно двигатель M10 вдохновил советских конструкторов при разработке 1,5-литровой «четверки» для автомобиля «Москвич-412». Правда, именно вдохновил — о копировании речи не идет, отличий довольно много.