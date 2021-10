Моральные принципы, деньги и ЛГБТ. Интервью Феттеля

В этом году Формула 1 решила существенно расширить географию своих гонок на Ближнем Востоке, объявив о проведении Гран При Саудовской Аравии и Катара. Это решение далеко не всеми было встречено положительно.

Есть мнение, что испытывающие серьезные проблемы с правами человека арабские страны за счет спортивных мероприятий пытаются улучшить свою репутацию. Боссы Ф1 подчеркивают, что держатся в стороне от политики и не считают нужным учитывать подобные вопросы при выборе мест для Гран При. А вот четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель полагает, что чемпионат ставит во главу угла деньги, принимая подобные предложения.

«Я думаю, проблема нашего спорта, как и любой страны, в том, что им управляют отдельные люди, – сказал немец. – А у отдельных людей есть собственные мнения и свой опыт. Но для руководство нашим спортом мы должны найти идеального человека и с ним идти по верному пути.

Очевидно, что тут замешаны огромные деньги. Но в какой-то момент надо спросить себя, есть ли у тебя моральные принципы? Отказываешься ли ты из-за них от некоторых вещей? Или готов согласиться на любую большую сделку? Я думаю, есть общая картина, о которой стоит думать людям, стоящим во главе».

Сам Феттель в этом году ярко высказывался на разные темы, включая экологию и притеснение ЛГБТ-сообщества. И по мнению Себастьяна, кампании Ф1 We Race As One недостаточно для защиты равенства в спорте.

«Есть слишком важные темы, чтобы не обращать на них внимания, – сказал Себастьян. –Думаю, все согласны с тем, что правильно относиться к людям одинаково, кем бы они ни были.

Есть страны с другими законами, другими правительствами, другим опытом. Я не могу говорить за все страны, я не эксперт, но про кое-каких аспекты в отдельных странах знаю. Мы едем в эти страны и выстилаем там ковровую дорожку из приятных слов. Вот только требуются не слова, а действия».

По мнению Феттеля, Ф1 способна сделать гораздо больше, чем делает сейчас: «Наш спорт может оказывать больше давления и распространять равенство по миру. Ведь не честно осуждать людей и вводить против них законы только потому, что они любят мужчин, а не женщин, или наоборот.

Любая форма сегрегации несправедлива. Представьте, если бы все мы были одинаковыми. Тогда и прогресса бы не было. Если бы все машины в Ф1 выглядели одинаково, было бы скучно.

То же самое с людьми. Наш вид так сильно эволюционировал потому, что все мы разные. И нам надо радоваться этой разнице, а не бояться ее».

