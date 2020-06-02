Монца продлила контракт с Формулой 1

Организаторы итальянской гонки Формулы 1 добились продления договора. Изначально соглашение с Монцей было рассчитано до 2024 года. Теперь мэр Монцы Дарио Альеви заявил, что Формула 1 будет приезжать на эту трассу вплоть до сезона-2025 включительно.

«Многие автодромы отказались от гонок из-за чрезвычайных событий. Но только не Монца, – заявил Альеви. – Мы только что договорились о продлении контракта с Формулой 1 до 2025 года».

Гран При Италии входит в календарь Формулы 1 без перерывов с 1950 года. За все это время чемпионат мира лишь раз не приезжал в Монцу. Это произошло в 1980 году: в тот раз Гран При Италии прошел в Имоле. Такая история сделала Монцу рекордсменом по количество проведенных гонок: здесь прошло больше официальных этапов Ф1, чем на любой другой трассе в мире.

В 2020 году Гран При Италии должен состояться 6 сентября при пустых трибунах.