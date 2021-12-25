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Формула 1 Новости

«Монца» получила €20 млн на то, чтобы дожить до столетия

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Итальянский автодром накопил 19 миллионов евро убытков

«Монца» получила €20 млн на то, чтобы дожить до столетия

Итальянские власти одобрили предоставление автодрому в Монце 20 миллионов евро для того, чтобы трасса могла принимать Гран При Италии до 2025 года, пишет Gazetta dello Sport. Пять миллионов будет выделено в следующем году, еще 15 поступит в 2023 году. Эти деньги пойдут на модернизацию трассы и, вероятно, на покрытие долга, который в этом году достиг 19 миллионов евро.

Деньги выделены в том числе в связи с тем, что в 2022 году «Монца» отпразднует столетие со дня открытия автодрома. В связи с этим трасса временно даже сменила логотип.

 

Трасса, на которой проходит Гран При Италии, считается одной из самых скоростных и обгонных в современной Формуле 1. В 2021 году победу там неожиданно одержал Даниэль Риккардо на McLaren.

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