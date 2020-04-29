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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Монца: Календарь Формулы 1 без ГП Италии – это фейк

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Монца: Календарь Формулы 1 без ГП Италии – это фейк
Автор:
, Главный редактор
29 апр. 2020 г., 06:24

Организаторы итальянского этапа чемпионата мира по-прежнему готовятся провести гонку – хоть и без зрителей

Во вторник немецкое издание Bild опубликовало доработанный календарь сезона Формулы 1 2020 года – по словам журналистов, именно такой вариант расписания сейчас рассматривается организаторами турнира. Среди прочего график обратил на себя внимание отсутствием в нем Гран При Италии, который традиционно проходит в начале сентября.

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Для Итальянского автомобильного клуба, который является промоутером гонки, публикация Bild стала большим сюрпризом. По словам президента клуба Стикки Дамиани, об отмене этапа в Монце в настоящий момент речи не идет.

«Мы убеждены, что соревнования состоятся – хотя почти наверняка они пройдут в закрытом режиме, без зрителей, – сообщил Дамиани телеканалу Sky Sports. – Откуда взялись эти фейковые календари без Монцы в них, я понятия не имею.

Конечно, у нас нет возможности заглядывать в будущее, и мы не можем предсказать, какова будет ситуация в Италии в начале сентября. Но мы рассчитываем, что к этому моменту история с коронавирусом уже будет закончена, мы верим в чудо».

По оценкам медиков и властей, Италия уже прошла пик эпидемии – однако в настоящий момент в стране по-прежнему насчитывается около 100 тысяч заболевших.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Италии Билеты
Автор Кирилл Качнов

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