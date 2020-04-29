Монца: Календарь Формулы 1 без ГП Италии – это фейк
Организаторы итальянского этапа чемпионата мира по-прежнему готовятся провести гонку – хоть и без зрителей
Во вторник немецкое издание Bild опубликовало доработанный календарь сезона Формулы 1 2020 года – по словам журналистов, именно такой вариант расписания сейчас рассматривается организаторами турнира. Среди прочего график обратил на себя внимание отсутствием в нем Гран При Италии, который традиционно проходит в начале сентября.
Читайте также:
Для Итальянского автомобильного клуба, который является промоутером гонки, публикация Bild стала большим сюрпризом. По словам президента клуба Стикки Дамиани, об отмене этапа в Монце в настоящий момент речи не идет.
«Мы убеждены, что соревнования состоятся – хотя почти наверняка они пройдут в закрытом режиме, без зрителей, – сообщил Дамиани телеканалу Sky Sports. – Откуда взялись эти фейковые календари без Монцы в них, я понятия не имею.
Конечно, у нас нет возможности заглядывать в будущее, и мы не можем предсказать, какова будет ситуация в Италии в начале сентября. Но мы рассчитываем, что к этому моменту история с коронавирусом уже будет закончена, мы верим в чудо».
По оценкам медиков и властей, Италия уже прошла пик эпидемии – однако в настоящий момент в стране по-прежнему насчитывается около 100 тысяч заболевших.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии Билеты
|Автор
|Кирилл Качнов
Монца: Календарь Формулы 1 без ГП Италии – это фейк
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты