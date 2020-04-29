Монца: Календарь Формулы 1 без ГП Италии – это фейк

Во вторник немецкое издание Bild опубликовало доработанный календарь сезона Формулы 1 2020 года – по словам журналистов, именно такой вариант расписания сейчас рассматривается организаторами турнира. Среди прочего график обратил на себя внимание отсутствием в нем Гран При Италии, который традиционно проходит в начале сентября.

Для Итальянского автомобильного клуба, который является промоутером гонки, публикация Bild стала большим сюрпризом. По словам президента клуба Стикки Дамиани, об отмене этапа в Монце в настоящий момент речи не идет.

«Мы убеждены, что соревнования состоятся – хотя почти наверняка они пройдут в закрытом режиме, без зрителей, – сообщил Дамиани телеканалу Sky Sports. – Откуда взялись эти фейковые календари без Монцы в них, я понятия не имею.

Конечно, у нас нет возможности заглядывать в будущее, и мы не можем предсказать, какова будет ситуация в Италии в начале сентября. Но мы рассчитываем, что к этому моменту история с коронавирусом уже будет закончена, мы верим в чудо».

По оценкам медиков и властей, Италия уже прошла пик эпидемии – однако в настоящий момент в стране по-прежнему насчитывается около 100 тысяч заболевших.