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Формула 1 Новости

Монтойя поделился слухами о глобальном обновлении Mercedes

По словам экс-пилота Ф1, серебристые машины в скором времени смогут выигрывать гонки

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Монтойя поделился слухами о глобальном обновлении Mercedes
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Смена технического регламента Формулы 1 в 2022 году привела к тому, что болиды разных команд вновь перестали быть внешне похожими. Самыми необычными получились машины Mercedes, которые практически лишены боковых понтонов.

Однако пока смелое техническое решение не оправдывается, и с начала сезона пилоты Mercedes не выиграли ни одной гонки. Возможно, команде стоит скопировать решения Red Bull или Ferrari? Экс-пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя уверен, что нет.

«По слухам Mercedes готовят большое обновление болидов, – сказал колумбиец. – И если это правда, вы знаете, что будет. На самом деле круто видеть, как в Mercedes придерживаются своей концепции. Пока все смотрят на Red Bull и Ferrari и пытаются их скопировать, в Mercedes ищут свой путь и стремятся сделать что-то лучшее».

Выбирая между Red Bull и Ferrari, Монтойя однозначно поставил на «Быков».

«Пока лучше всех со своей работой справляется Red Bull, – сказал Монтойя. – В Венгрии Макс Ферстаппен стартовал десятым, и никто не ожидал, что он выиграет гонку. А в Ferrari опять выглядели так, словно не понимают, как так получилось, что их снова разбили.

При этом у Ferrari самая быстрая машина, они просто не умеют ей воспользоваться. Они совершают кучу ошибок, и все уже гадают, способны ли они вообще провести чистый уик-энд. И если да, то будет ли их болид все еще самым быстрым?

Они все время стараются подстраховаться, и это играет против Скудерии. Такое впечатление, что они просто боятся принимать смелые решения».

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