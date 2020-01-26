Монтойя ждет от сына дуэли с Шумахером-младшим
Бывший соперник Михаэля ждет продолжения дуэли в следующем поколении.
Бывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя полагает, что его 14-летнему сыну Себастьяну вполне по силам через несколько лет пробиться в Формулу 1.
«Ему скоро 15 лет и в этом году он поедет в итальянской Формуле 4, – рассказал Монтойя Auto Bild. – С ним очень весело. Я дам ему самому решить, как далеко он хочет зайти, но потенциал у него невероятный. Его талант кажется невозможным.
Я готовлю его так хорошо, как только могу. И физически, и психологически. Если он окажется в Формуле 1, будет здорово. В любом случае, он понимает, что должен работать для этого».
Монтойя также не против, чтобы его сын сразился на трассе с Миком Шумахера, сыном Михаэля Шумахера, с которым сам колумбиец провел множество дуэлей в Ф1.
«Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Вероятно, такая дуэль состоится, – отметил Хуан Пабло. – Себастьян немного помладше, но через три-четыре года они столкнутся. Будет весело».
Монтойя-старший провел в Ф1 шесть сезонов, одержал семь побед и дважды становился третьим в чемпионате.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Хуан-Пабло Монтойя , Михаэль Шумахер В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Монтойя ждет от сына дуэли с Шумахером-младшим
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