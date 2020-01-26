Монтойя ждет от сына дуэли с Шумахером-младшим

Бывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя полагает, что его 14-летнему сыну Себастьяну вполне по силам через несколько лет пробиться в Формулу 1.

«Ему скоро 15 лет и в этом году он поедет в итальянской Формуле 4, – рассказал Монтойя Auto Bild. – С ним очень весело. Я дам ему самому решить, как далеко он хочет зайти, но потенциал у него невероятный. Его талант кажется невозможным.

Я готовлю его так хорошо, как только могу. И физически, и психологически. Если он окажется в Формуле 1, будет здорово. В любом случае, он понимает, что должен работать для этого».

Монтойя также не против, чтобы его сын сразился на трассе с Миком Шумахера, сыном Михаэля Шумахера, с которым сам колумбиец провел множество дуэлей в Ф1.

«Шумахер-младший против Монтойи-младшего? Вероятно, такая дуэль состоится, – отметил Хуан Пабло. – Себастьян немного помладше, но через три-четыре года они столкнутся. Будет весело».

Монтойя-старший провел в Ф1 шесть сезонов, одержал семь побед и дважды становился третьим в чемпионате.