Монтойя: Все трепетали перед Шумахером, но не я

Хуан Пабло Монтойя во время карьеры в Формуле 1 соперничал с братьями Шумахер – Михаэлем и Ральфом. Для Михаэля колумбиец был одним из главных противников в начале 21 века, а с Ральфом Монтойя вместе выступал за Williams.

И по признанию самого колумбийца, борьба с младшим Шумахером помогла ему добиться прогресса.

«Когда я пришел в Ф1, Ральф был очень быстр и доставил мне проблем, – сказал Монтойя YouTube-каналу The Race. – Но он заставлял меня выходить за свои рамки и сделал меня лучше, как пилота. Он вывел меня на новый уровень, что прекрасно».

Что касается Михаэля, то победы над ним Монтойя считал своими главными достижениями: «Его я хотел побить больше, чем любого другого пилота. Я радовался, когда осложнял ему жизнь. Все считали его недостижимым, относились к нему с трепетом. А я его уважал, но не боялся».