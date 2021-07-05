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Формула 1 Новости

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

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Легендарный колумбиец уверен в победе Ферстаппена

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

После победы на Гран При Австрии Макс Ферстаппен на 32 очка оторвался от Льюиса Хэмилтона в личном зачете Формулы 1. В Кубке конструкторов Red Bull опережает Mercedes на 44 балла.

Перед гонкой в Шпильберге Хэмилтон говорил, что не теряет надежд на титул и верит в силу грядущих апгрейдов машины. Но бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя не видит у Mercedes шансов на титульную борьбу.

«Мне кажется, им будет очень трудно, – сказал Монтойя. – По-моему, сейчас Red Bull и Макс на ходу, они великолепно работают. На каждом этапе они выдают результат. Я просто не представляю, как Mercedes может их победить. 

Единственная надежда Mercedes это их обновления, которые готовят к Сильверстоуну. Они могут надеяться, что их хватит, чтобы приблизиться к Red Bull. Но я не думаю, что этого будет достаточно. Не вижу у них шансов».

Монтойя также отметил перемены в характере Макса Ферстаппена: «Гораздо легче контролировать себя, когда у тебя быстрейшая машина и все складывается в твою пользу. Так проще сохранять хладнокровие. По тому, как все идет, Макс должен стать чемпионом, если не случится чего-то очень серьезного».

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